24. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?

Polis Akademisi’nin 24. dönem POMEM 3 bin kadın polis alımı devam ediyor. Birçok ilde ve ilçede kurulacak olan “Güven Masası” ekiplerine yönelik ihtiyacı karşılamak için açılan 3 bin kadın polis memuru başvuruları sürüyor.

Polis Meslek Eğitim Merkezlerinin 24. dönem polis memurları alımları tüm hızıyla sürerken, daha önce açıklanan 3 bin kadın polis alımı için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar nasıl bir yol izleyecek? Güven Masası birimlerinde görev yapmak ve polis memuru olmak isteyen kadın adaylarda aranan başvuru şartları neler? Polis Akademisi tarafından kamuoyuna sunulan 24. Dönem POMEM polis memuru alımlarının detaylar ve başvuruların son günü hakkında merak edilen tüm bilgiler yazımızda…

24. Dönem POMEM Başvuruları Son Tarihi

Güven Masası birimlerinde görev yapacağı açıklanan 3 bin kadın polis memuru için başvurular devam ediyor. Polis Akademisi’nden duyurulan bilgilere göre söz konusu dönemin başvuruları 8 Nisan tarihinde başlamıştı. Yapılan duyuruya göre ihtiyaç duyulan 3 bin kadın polis memurunun 2 bin 500’ü lisans mezunlarından, kalan 500’ü ise önlisans mezunları arasından seçilecek. Polis Akademisi’nin yayınladığı 24. dönem POMEM başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre; başvurularda son gün 22 Nisan 2019 tarihi olarak belirlendi.

Başvuru yapmak isteyen adaylar Polis Akademisi’nin resmi internet sitesi üzerinden online başvuru işlemleri yapabilecekler. Başvurunun akabinde sınava çağrılan ve bu sınavlardan da başarılı bir şekilde geçen adaylar Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polis olmak için gerekli eğitimi alacaklar. Bu noktada adayların Güven Masası’nda görev yapacak polis olarak atanabilmeleri için söz konusu eğitimleri başarıyla tamamlamaları gerekiyor.

Güven Masası Nedir?

Cumhurbaşkanlığı’nın İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nda kapsamında hayata geçirilen Güven Masası uygulaması, Polis Merkezi Amirliklerine gelen vatandaşların il etapta karşılanacağı bir birim olacak. Vatandaş odaklı devlet anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamada, vatandaş Polis Merkezi içerisinde daha iyi hizmet alacak, kendisine ve sıkıntılarına Güven Masası’nda bulunan görevli personel tarafından hızlı bir şekilde çözüm getirilecek. Bu sayede polis memuru ve vatandaş arasında iyi bir diyalog kurulacak ve sorunların tespitinin akabinde hızlı bir şekilde çözüme gidilmesi sağlanacak.