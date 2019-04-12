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Oyun Dünyasını Kasıp Kavuran Fortnite’da Dünya Kupası Heyecanı

Son dönemde dünyanın en çok oyuncuya sahip online oyunu olma başarısını elde eden ve her geçen gün oyuncu kitlesini çığ gibi büyüten Fortnite’da dünya kupası heyecanı başlıyor.

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Oyun Dünyasını Kasıp Kavuran Fortnite’da Dünya Kupası Heyecanı

Son dönemde dünyanın en çok oyuncuya sahip online oyunu olma başarısını elde eden ve her geçen gün oyuncu kitlesini çığ gibi büyüten Fortnite’da dünya kupası heyecanı başlıyor. Fortnite World Cup, eleme maçlarının ardından 26 Temmuz’da New York’ta görkemli bir final maçı düzenleyecek.

Toplamda 40 milyon dolar ödülün dağıtılacağı Fortnite World Cup heyecanı resmen başladı. Dünya üzerinde milyonlarca oyun meraklısının aktif olarak oynadığı ve dünyanın en çok oyuncuya sahip online oyunu olma başarısına sahip olan Fortnite’da dünya kupası turnuvası düzenleniyor. Dünya üzerindeki tüm kıtalardan 250 milyonu aşkın oyuncuya sahip olduğu bilinen fenomen oyunun, dünya kupası havuzunda toplamda 40 milyon dolar bulunuyor. 13 Nisan günü başlayacak olan eleme maçlarının sonunda en iyi 100 tekli oyuncusu ve en iyi 50 ikili takımı 26 – 28 Temmuz’da düzenlenecek olan final turnuvasında yer almaya hak kazanacak.  13 Nisan tarihinden itibaren 10 haftaym sürecek olan elemelerin sonunda başarılı olan tekli oyuncular ve ikili takımlar, New York’ta Fortnite World Cup heyecanını yaşayacak.

En İyiler Kozlarını Paylaşacak

10 hafta sürmesi planlanan ve dünyanın her yerinden Fortnite oyuncularının katılımına açık olan eleme aşaması, iki bölümden oluşuyor. Söz konusu 10 haftalık eleme sürecinde her cumartesi günü gerçekleştirilecek olan “Çevrimiçi Açık Eleme Yarı Finalleri’nde oyuncular önceden belirlenen 3 saatlik süre boyunca katılacağı maçlarda kıyasıya mücadele edecek ve puan toplamaya çalışacaklar. Bu süre içerisinde toplamda 10 maça katılma imkanı olan oyuncuların en başarılı ilk 3000 katılımcı, her hafta Pazar günleri düzenlenecek olan “Çevrimiçi Açık Eleme Finalleri”ne katılmaya hak kazanacaklar.

Eleme sürecinde kullanılacak puan sistemi de Fortnite World Cup yetkilileri tarafından oyunculara duyuruldu. Buna göre “Azmin Zaferi” 10 puan ederken, 2. ile 5. arası 7 puan, 6. ile 15. arası 5 puan, 16. ile 25. arası 3 puan edecek. Bunun yanında her avlamaya da ekstra 1 puan verileceği duyuruldu. Yarı final maçları Avrupa bölgesinden katılım gösterecek oyuncular için 18:00 ile 21:00 arasında yapılacak. Dolayısıyla Türkiye’den turnuvaya katılan oyuncular da bu saatler arasında eleme maçları oynayabilecek.

Dün 21:59 TSİ - Teknoloji

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