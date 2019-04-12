Derbilerin Faturası Kulüplerin Cebini Yakıyor

Spor Toto Süper Lig’de önümüzdeki Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbi müsabakalarında verdiği para cezaları bir kez daha gündeme geldi.

Derbilerin faturaları kulüplerin cebini yakmaya devam ediyor. Her derbi yüksek tansiyonda geçtiği için büyük kulüpler, yaşanan saha olayları ve futbolcuların disiplinsiz davranışları sebebiyle her futbol sezonunda milyonlarca lira para cezasıyla karşılaşıyor. Bu hafta sonu Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesi akıllara yine saha olayları yaşanır mı sorusunu getirdi. Geçmiş karnesi aldıkları para cezalarıyla kabarık olan bu iki kulübün bu hafta sonu karşılaşacakları fatura da şimdiden merak konusu oldu.

Son 9 Sezonun Faturası Çok Ağır

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) son 9 sezonda iki takım arasında oynanan derbi maçların faturasını ağır kesti. Fenerbahçe bu 9 sezonda oynanan derbilerden 1 milyon 978 bin 250 lira para cezası öderken, Galatasaray ise 1 milyon 559 bin 550 lira para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında sürekli yüksek tansiyon akabinde meydana gelen saha olayları, taraftarların müsabakaya müdahalesi gibi problemler yüzünden iki takım, karşı karşıya kaldıkları milyonlarca liralık para cezalarının yanında seyircisiz oynama cezaları da aldılar. Son 9 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe 7 maç seyircisiz oynama cezası alırken Galatasaray ise sadece 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Spor Toto Süper Final’i 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanmıştı. Bu maç 0-0 berabere biterken bu sonuçla Galatasaray şampiyonluğa ulaşmıştı. Fenerbahçe taraftarının bu sonuç ardından neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezasıyla karşılaşmıştı.

Futbolcular da Ceza Aldı

İki ezeli rakibin 9 sezonluk rekabetinde Galatasaray’ın futbolcusu Engin Baytar 11, Fenerbahçe’nin futbolcuları Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson 8’er maç ceza aldı. Engin Baytar, 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum’da oynanan Süper Kupa maçında hakemlere ve taraftarlara yönelik sportmenliğe yönelik hareketi ve hakeme saldırması nedeniyle 11 maç men cezası almıştı.