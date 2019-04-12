İbrahim Tatlıses’ten Ahmet Kaya Paylaşımı

Türkiye’nin en sevilen türkücülerinden “İmparator” lakaplı İbrahim Tatlıses, memleketi Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Ünlü türkücü, Ahmet Kaya ile düet yaptığı Urfa şarkısını paylaştı. Özel paylaşım kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

Sosyal medyanın en aktif ünlü isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, yine sosyal medyada ses getirecek bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz gün, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla memleketi Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünü kutladı. İmparator lakaplı türkücü, 1998 yılında yayınlanan televizyon programında konuk ettiği Ahmet Kaya ile birlikte seslendirdikleri Urfa türküsünü takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni alan İbrahim Tatlıses’in bu özel videolu paylaşımı, aynı zamanda sosyal medyanın konuşulan konuları arasındaki yerini aldı.

“Memleketimi Yalnız Bırakmayın”

Sevilen türkücü İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya ile 1998 yılında çekilmiş görüntülerini paylaştığı videonun altına bir de not ekledi. “Bugün 11 Nisan, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşu” diyerek sözlerine başlayan Tatlıses, bugünün memleketinin neden şanlı olduğunun günü olduğu belirtti. Bunun yanında bugünün 99 yıl önce Şanlıurfa’mızı bağımsızlığa kavuşturan yiğitlerin günü olduğu ifade etti. “99 yıl önce Urfa’mızı düşman işgalinden kurtaran, yiğitlikleriyle destan yazan Şanlıurfa halkını, tüm kahraman askerlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde bir açıklamada bulunan ünlü türkücü, Şanlıurfa’nın günümüzdeki durumu hakkında da açıklamalarda bulundu. Artık tüm dünyanın gözünün Şanlıurfa’mızda, Göbeklitepe’de olduğunu ifade eden İbrahim Tatlıses, yazısında son olarak “Toprağımdan tarih fışkıran memleketimi yalnız bırakmayın, Urfa’mı yabana atmayın. İyi ki Urfalıyım” diyerek yaşadığı hislere açıklık getirdi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in bu özel paylaşımı ve paylaşımına eklediği hislerini açıklayan notu kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Tatlıses’in sosyal medyadan takipçileri, İmparator lakaplı türkücünün bu paylaşımı altına yorumlar atarak hem Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladılar hem de ünlü türkücüye karşı duydukları sevgiyi dile getirdiler. Bununla beraber birçok İbrahim Tatlıses hayranının da merhum sanatçı Ahmet Kaya’ya Allah’tan rahmet dileyen yorumlarda bulundular.