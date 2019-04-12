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Ukrayna Çalışan Anneleri İçin ‘ilk anne sütü bankası’ açıldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki bir sağlık merkezinde ülkedeki ilk ‘anne sütü bankası’ açıldı

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Ukrayna Çalışan Anneleri İçin ‘ilk anne sütü bankası’ açıldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki bir sağlık merkezinde bir anne sütü merkezi açıldı. Ülkenin ilk anne sütü bankasının açılması ile ilgili açıklama yapan Kiev Belediye Başkan Yardımcısı Nikolay Povoroznik, “Anne sütü ile beslenmenin, kritik doğumla dünyaya gelen ya da sağlık durumu kritik olarak doğan çocuklar için ne derece önemli olduğu herkes tarafından biliniyor.

Bu nedenle belediye olarak böyle bir merkezin açılışını yaptık. Birçok bebeğe daha şimdiden uygun anne sütü bulundu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan anne sütünün faydalarına da değinen Povoroznik, “Anne sütü, yeni doğmuş bebek için en iyi besindir. Bebeğin tam gelişimi için gerekli olan tüm besinleri içerir” dedi.

Kiev’de kurulan bu anne sütü bankasının şu ana kadar yaklaşık 40 litre anne sütünü, ihtiyaç sahibi 20 çocuğun beslenme ihtiyacında kullandığı bildirildi.

(Bekir Keskin /İHA)

Anne Sütü Almayan Bebeklerde Görülen Meseleler


Sindirim sistemi, enfeksiyonlar için gözetici maddeler kapsadığından anne sütü almayan bebekler sık sık enfeksiyonlara tutulur.
- Orta kulak rahatsızlığı tehlikesini anne sütü alan bebeklere göre daha fazladır.
- Bazı kronik hastalıkların oluşma tehlikeyi anne sütü almayan bebeklerde daha fazladır.Tip 1 Diyabet, Çölyak hastalığı, Obezite, Koroner Kalp Hastalıkları gibi
- Bebeğin ruhsal, vücutsal ve akılsal gelişimine destekçi olan anne sütü alınmadığında, dikkat azlığı belirtiyi, dikkatsizlik gibi meseleler ile karşılaşılabilir.
- Anne sütü almayan bebekler daha sık ağlarlar.

Dün 22:24 TSİ İHA - Dünya

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