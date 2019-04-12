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Çocuklar Duymasın Sezon Finali Fragmanı Yayınlandı!

Türk televizyon yapımlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın bu akşam sezon finali yapıyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen Çocuklar Duymasın yayınlanacak olan 77. bölümünden sonra bir süre ekranlara veda edecek.

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Çocuklar Duymasın Sezon Finali Fragmanı Yayınlandı!

Türk televizyon yapımlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın bu akşam sezon finali yapıyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen Çocuklar Duymasın yayınlanacak olan 77. bölümünden sonra bir süre ekranlara veda edecek.

Çocuklar Duymasın dizisinde bir devrin sonuna gelindi. Son bölümleri de ilk bölümleri kadar büyük bir heyecanla takip edilen dizi, yayınlanacak olan 76. bölümüyle bir süreliğine ekranlara veda edecek. Çocuklar Duymasın sezon finali fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen Çocuklar Duymasın yeni bölümde neler olacak? İşte bir dönemin efsane dizilerinden Çocuklar Duymasın dizisinin sezon finali ile ilgili detaylar…

Çocuklar Duymasın 77. Bölüm Fragmanı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın sezon finali yapıyor. Dizinin hayranları tarafından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde neler oluyor? Haluk ile Meltem boşanmalarını şoku içindeyken Tutku ile Haluk’un karşı karşıya gelmesi  ne sonuçlar doğuracak?

Haluk’a takıntılı olan Tutku, aşkından vazgeçeceğe benzemiyor. Haluk’un çevresindeki herkese kendini affettirerek yavaş yavaş samimi bağlar kurmaya başlayan Tutku, Dominant Gönül ile de yakın olmayı amaçlıyor. Ancak başlarda birkaç kez Gönül tarafından tersleniyor. Bir süre sonra ısrarlarına devam edince Dominant Gönül ile de iletişim kurmayı başaran Tutku, vaktin geldiğini ve Haluk’un karşısına çıkma zamanının doğru zaman olduğunu düşünür. Bunun üzerine planını harekete geçirmek için Haluk’un şirkette olduğunu öğrenir öğrenmez yola düşer.

Bunun yanında Havuç ve Simay’ın düğün telaşı devam etmektedir. Düğünde davetlilerin oturma düzeninin ayarlanması gerekmektedir. Ancak düğüne davetli olan herkes Haluk ve Meltem’in masasında oturmak isteyince ortalık karışır. Öte yandan yedi yüz kişilik düğünde herkesin oturacağı masayı belirlemek başlı başına zor bir işken bir de davetlilerin piste yakın bir masaya oturma telaşı ortalığı tozu dumana katar.

Tuna, Element’in Işıl’a aşık olduğunun farkında olmadan Element’e taktikler vermeye devam eder. Ancak Element Tuna’dan aldığı taktikler sayesinde Işıl’a yaklaşmayı başarır. Bu durumu farkeden Tuna çıldırır. Yeni evine taşınmaya çalışan Haluk’a herkes elinden geldiğince yardım eder. Ancak Meltem bu konudan kendini uzak tutunca herkesi şaşkınlığa uğratır.

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