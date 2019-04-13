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Vefat Halinde Hukuki İşlemler

Ölen kişinin ardından yapılacak işlemler arasında defin işlemleri olduğu gibi hukuki işlemleri de yer almaktadır. Defin işlemleri için vefat raporunun hazırlanması ve Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Hukuki işlemler ise veraset sürecini yönetebilmek için gereklidir.

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Vefat Halinde Hukuki İşlemler

Ölen kişinin ardından yapılacak işlemler arasında defin işlemleri olduğu gibi hukuki işlemleri de yer almaktadır. Defin işlemleri için vefat raporunun hazırlanması ve Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Hukuki işlemler ise veraset sürecini yönetebilmek için gereklidir.

Vefat halinde hukuki işlemler ile Vergi Usul Kanunu ilgilenmekte yönetmeliğe uygun olarak hareket edilmesi gerekmektedir. Veraset ve İntikal Vergisi ile tüm miras ve servet işlemleri yönetilmekte olup yapılacak olan hukuki işlemlerin bu duruma uyum göstermesi beklenmektedir. Bir avukat desteği alarak tüm sürecin yürütülmesi hem süreci hızlandıracak hem de hata payını ortadan kaldıracaktır.

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

Veraset ve intikal vergisi servet ve mal varlığı gibi ekonomik durumlar ile ilgilenen bir vergi türüdür. Ölen bir kimsenin ardından mal varlığının dağıtılması ve var ise mirasçılara yönelik uygulamaların yapılması sırasında veraset ve intikal vergisi dikkate alınmaktadır.

Miras Hukuku Nedir?

Miras hukuku bir kimsenin ölümü sonrası yapılması gereken maddi işlemler ile ilgilenen bir hukuk sistemidir. Miras hukukuna uygun olarak hareket edilebilmesi için vefatın ardından avukat desteği alınması gerekmektedir. Miras ve mirasçı arasındaki bağın tarafsız ve profesyonel bir şekilde aktarımının sağlanması için miras hukukçularına ihtiyaç duyulmaktadır.

Ölüm Sonrasında Yapılacak İşlemler Nedir?

Bir kimsenin ölümünün ardından yapılması gereken birçok işlem bulunmaktadır. Bu işlemler ise şu şekildedir;

  • Defin işlemlerinin başlatılması
  • Vefat raporunun alınması
  • Ölüm belgesinin hazırlanması

Ölüm sonrası yapılacak olan ana eylemler arasında bulunmaktadır.

Ölüm Sonrasında Yapılacak Hukuki İşlemler Nedir?

Vefat sonrası işlemlerinde hukuki süreç büyük bir önem taşımaktadır. Eğer ölen kimsenin bıraktığı miras ya da mal varlığı var ise miras hukuku dikkate alınmalıdır. Ölen kimsenin nüfustan düşürülmesinin ardından miras paylaşımı için veraset ilamının başlatılması gerekmektedir.

Veraset ilamının başlatılması için Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Birden fazla mirasçı bulunuyor ise avukat desteği alınması sürecin tarafsız ve hızlı yönetilmesini sağlayacaktır. Mal varlığının mirasçının üzerine aktarılması için Tapu Sicil Müdürlüğü ve SGK ile ortak çalışılması gerekmektedir.

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