Anlaşmalı Boşanma İle İlgili Sorular

Anlaşmalı boşanma davası, boşanmak isteyen eşlerin birbirleri ile hukuki sonuçlar üzerine anlaşmaya vardıkları davalardır. Eşlerin daha önceden ortak bir karara varmış olmalarından dolayı bu davalarda boşanma kararı çıkması daha kısa sürer.

Bundan dolayı boşanmak isteyen eşlerin ilk olarak anlaşmaya gitmelerinde fayda var. Ancak anlaşma protokolünden dolayı boşanma sonrası mağduriyet yaşayan insanlar da olabiliyor. Herhangi bir sorun ile karşılaşmamak için de anlaşmalı boşanma ile ilgili soruların yanıtları bilinmesi gerekiyor.

Anlaşmalı Boşanma ile Çatışmalı Boşanma Arasında Fark Nedir?

Boşanma davalarını açabilmenin iki yolu vardır. Bunlardan bir tanesi anlaşmalı bir diğer ise çatışmalı boşanma davasıdır. Tarafların durumuna göre hangi davanın açılması gerektiği belirlenir.

Anlaşmalı boşanma davasının çatışmalı boşanma davasından en önemli farkı eşlerin boşanma nedeniyle ortaya çıkacak olan hukuki sonuçlar hakkında ortak karara varmasıdır. Böyle bir kararın olmadığı durumda çatışmalı boşanma davası açılır.

Anlaşmalı Boşanmalarda Protokol

Anlaşmalı boşanma gerçekleşecekse taraflar bir protokol hazırlamalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde olması gereken bilgiler ise şunlardır:

Ortak malların paylaşımının nasıl olacağı,

Nafaka miktarı,

Varsa çocukların velayet paylaşımı,

Tazminat söz konusuysa miktarı.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen şartların sağlanmasının ardından anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Bu davanın açılabilmesi için de anlaşmalı boşanma protokolü ve anlaşmalı boşanma dilekçesi ile görevli mahkemeye gidilmelidir.

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Ancak Aile Mahkemesi’nin olmadığı yerlerde de Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurabilmek mümkündür.

Boşanma Davası Reddedilirse Ne Yapmalıyım?

Mahkeme boşanma davasını kabul edebilmesi için tarafların bu boşanma ile bir menfaat sağlayacağı kanısına varmalıdır. Bu kanıya varmadığı durumlarda boşanma davasını reddeder. Bu ret kararının çıkmasının ardından temyize başvurulabilir.

Ancak boşanma davasının reddi Yargıtay kararı ile de onaylanmışsa temyiz de ortadan kalkacaktır. Böyle bir durumda 3 yıl içerisinde aynı nedenden olayı yeniden boşanma davası açabilmek mümkün değildir. Ancak boşanma davası reddeden ve boşanmak isteyen kişilere gösterilebilecek bir yol daha vardır. Bu kişiler farklı bir gerekçeyi mahkemenin huzuruna sunarak diledikleri zaman boşanma davası açabilir.