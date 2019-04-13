2019 Yılının En İyi Filmleri

Sinemaseverler için harika bir yıl olan 2018’in ardından 2019 yılının şimdiye kadar geçen süresi hem yerli hem de yabancı filmler açısından oldukça başarılı yapımlara ev sahipliği yapmakla beraber 2019 yılının en iyi filmleri açısından yıl sonuna kadar gösterime girmesi beklenen filmlerin heyecanı da kesintisiz olarak devam ediyor. Bu yönde yerli ve yabancı şu ana kadar 2019’a damga vurmuş ve yılın geri kalanı için merakla beklenen filmler sinema seyircisinin sinema salonlarından ayrılmamaları anlamına gelecek.

2019 Yılında Şu Ana Kadar Gösterime Girmiş En İyi Filmler

2019 filmleri arasında hem dünyada hem de Türkiye’de şu ana kadar gösterime girmiş ve sinema seyircisinden tam not alan filmlere göz atılacak olursa ön plana çıkanlar şu şekildedir;

Captain Marvel: Marvel evreninin kadın süper kahramanı Captain Marvel gösterime girdiği 8 Mart’tan itibaren sinema salonlarını kasıp kavururken Marvel (Carol Danvers) rolünde Brie Larson harika oyunculuğuyla parmak ısıttırıyor.

Marvel evreninin kadın süper kahramanı Captain Marvel gösterime girdiği 8 Mart’tan itibaren sinema salonlarını kasıp kavururken Marvel (Carol Danvers) rolünde Brie Larson harika oyunculuğuyla parmak ısıttırıyor. Organize İşler Sazan Sarmalı : Yılmaz Erdoğan’ın sinema klasikleri arasına giren Organize İşler filminin bu devam filminde heyecan ve kahkaha tüm hızıyla devam ederken, Asım Noyan Çetesi artık daha tecrübeli bir şekilde maceralarına devam ediyor.

: Yılmaz Erdoğan’ın sinema klasikleri arasına giren Organize İşler filminin bu devam filminde heyecan ve kahkaha tüm hızıyla devam ederken, Asım Noyan Çetesi artık daha tecrübeli bir şekilde maceralarına devam ediyor. Hellboy: Sinema tarihinin en kült karakterlerinden biri olan Hellboy 11 Ocak 2019 tarihinde gösterime girerken David Harbour, Ian McShane, Milla Jovovich’li kadrosuyla dikkat çekiyor.

Sinema tarihinin en kült karakterlerinden biri olan Hellboy 11 Ocak 2019 tarihinde gösterime girerken David Harbour, Ian McShane, Milla Jovovich’li kadrosuyla dikkat çekiyor. What Men Want: Mel Gibson’un sinema tarihine geçmiş What Women Want filminin tam tersi olarak kurgulanan film erkeklerin düşüncelerini hissedebilen bir kadının hikâyesini anlatıyor.

Mel Gibson’un sinema tarihine geçmiş What Women Want filminin tam tersi olarak kurgulanan film erkeklerin düşüncelerini hissedebilen bir kadının hikâyesini anlatıyor. Çiçero: Ocak 2019’da gösterime gireni, Türkiye’de oldukça reklamı yapılan hem oyunculuk hem de kurgu açısından oldukça başarılı bir film olan bir dedektiflik ve biyografi hikâyesi Çiçero şimdiden 2019 yılının en dikkat çeken filmlerinden biri olduğunu söylemek gerekiyor.

Yılın Geri Kalanına Damga Vurmasına Kesin Gözüyle Bakılan Filmler

2019 yılında şu ana kadar gösterime giren filmler haricinde yılın geri kalanında sinema seyircisinin karşısına çıkacak gişe garantili 2019 filmleri listesi ise şu şekildedir