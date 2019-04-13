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Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Yeni Katılan Rüzgar Aksoy Kimdir?

Türk televizyon yapımları arasında farklı senaryosu ve başarılı oyuncu performanslarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncu kadrosuna ünlü bir isim daha katıldı.

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Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Yeni Katılan Rüzgar Aksoy Kimdir?

Türk televizyon yapımları arasında farklı senaryosu ve başarılı oyuncu performanslarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncu kadrosuna ünlü bir isim daha katıldı. Ercüment karakterine hayat vereceği açıklanan Rüzgar Aksoy hakkında tüm merak edilenler yazımızda…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni olma adayı olan yapımları arasında gösterilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncu kadrosu genişledi. Son dönemde geniş izleyici kitlesiyle büyük bir ilgi odağı haline gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisine, ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy sürpriz bir şekilde dahil edildi. Sosyal medyada en çok konuşulan televizyon yapımları arasında bulunan dizide, usta oyuncu Vahide Perçin’in canlandırdığı Hünkar karakterinin yeğeni olarak kadroya dahil edilen Rüzgar Aksoy, bundan sonraki bölümlerde Ercüment karakterine hayat verecek.

 Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Sevilen senaryosu ve kaliteli oyuncu kadrosuyla fark yaratan Bir Zamanlar Çukurova dizisine sürpriz bir şekilde dahil edilen Rüzgar Aksoy, dizide Ercüment karakterini başarıyla canlandırmaya başladı bile. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Rüzgar Aksoy hakkında birçok merak edilen soru gündeme geldi. Rüzgar Aksoy kimdir, kaç yaşındadır ve hangi yapımlarda rol almıştır gibi soruların cevaplarını sizler için hazırladık.

Rüzgar Aksoy Kimdir?

Rüzgar Aksoy, 5 Ocak 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren tiyatroya ve oyunculuğa ilgisi olan Aksoy, Haliç Üniversitesi Konservatuar Bölümü mezunudur. Tiyatro ve dizi oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapan Aksoy, dahil edildiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, Hünkar’ın yurt dışından gelen hem yakışıklı hem de kanı kaynayan yeğeni Ercüment rolünü üstleniyor. Sevilen dizide henüz 4 bölümlük rol alacağı açıklanan Rüzgar Aksoy’un dizideki geleceğine ilişkin dizinin yapım şirketi tarafından net bir açıklama yapılmadı.

2010 yılında televizyon ekranlarından yayınlanan Adanalı dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Aksoy, daha sonra Show TV’de yayınlanan Yüz Yüze programında yer aldı.  Bunun ardından Kara Sevda isimli dizide de Tarık rolüne hayat veren oyuncunun Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki performansı da merakla bekleniyor.

Bugün 14:08 TSİ Ankara- Magazin

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