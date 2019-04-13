Show TV’den Necati Şaşmaz’a Red

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından biri olan Necati Şaşmaz’ın sahibi olduğu Pana Film, bilindiği üzere 10 Mart’ta Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Nöbet dizisinin yapımcılığını üstleniyordu. Show TV, diziyi beklenen reytinglere ulaşmadığı gerekçesiyle yayından kaldıracağını açıkladı.

Necati Şaşmaz’a Show TV’den red geldi. Bir süredir Show TV ekranlarından izleyicilerle buluşan Nöbet adlı dizi, istenen reyting rakamlarına ulaşılmadığı gerekçesiyle yayından kaldırılma riskiyle burun buruna gelmiş durumda. 10 Mart tarihi itibarıyla yayın hayatına başlayan Nöbet dizisinin yapımcılığını, ünlü oyuncu Necati Şaşmaz’ın sahibi olduğu Pana Film üstleniyor. Dizinin yönetmenlik koltuğunun Gökhan Erkut’a emanet edildiği biliniyor. Televizyon ekranlarından yayınlanan ilk bölümleriyle büyük ilgi gören ve geleceğe dair umut ışıkları saçan Nöbet dizisi, öngörüldüğü gibi uzun soluklu olamadı.

Reytinglerde Çok Geride

Pazar günleri Show TV ekranlarından izleyicilerle buluşan Nöbet dizisi, reyting sıralamasında totalde 18’inci olabildi. Bunun yanında AB grubunda 13. sıraya yükselebilme başarısı gösteren Nöbet dizisi, aynı gün yayınlandığı rakipleri Survivor, Savaşçı, Kardeş Çocukları ve Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin reytinglerine göre çok geride kaldı. Bu gelişmeler üzerine Show TV ve dizinin yapımcıları erken final yapma olasılığını göz önünde bulundurmaya başlamıştı. Pazar günü yayınlanan 5. bölümüyle hayranlarının karşısına çıkan dizi yine şaşırtmadı ve reytinglerde beklenilen seviyenin çok uzağında kaldı.

Savaşçı’ya Rakip Olamadı

Dizinin Fox TV ekranlarından yayınlanan Savaşçı dizisinin bir çakması olarak gören izleyici, dizi senaryosunda yer alan sahnelerin Savaşçı dizisiyle çok benzer olduğunu fark edince sosyal medyada çok konuşulmuştu. Savaşçı ile aynı gün ve aynı saatte yayınlanan Nöbet dizisi, diziye sonradan dahil edilen oyuncuların gösterdiği performansla da beklenilen etkiyi yaratmakta güçlük çekti. Bu gelişmeler üzerine sosyal medya kullanıcıları, yapımcı Necati Şaşmaz’ı topa tutmuştu.

Bölümde Final Geliyor

Show TV ekranlarında bu hafta 6. bölümüyle Pazar günü izleyicilerinin karşısına çıkacak olan dizide 8. bölümde final yapılması kararı alındı. Başrollerinde; Yurdaer Okur, Saygın Soysal, Deniz Bolışık, İpek Karapınar, Kürşat Alnıaçık gibi isimlerin yer aldığı Nöbet dizisinin sevenleri bu kadara büyük tepki gösterdi ancak yapım şirketi şimdiden bu konudaki kararını açıkladı.