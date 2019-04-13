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Bizim Hikaye Dizisinin Finali Çok Konuşuldu!

Bizim Hikaye dizisinde şok final yaşandı. Geçtiğimiz akşam 65. bölümüyle ekranlardan hayranlarıyla buluşan Bizim Hikaye dizisinin final sahnesinde Çiçek’e araba çarptı.

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Bizim Hikaye Dizisinin Finali Çok Konuşuldu!

Sevilen dizilerinden biri olan Bizim Hikaye dizisinde şok final yaşandı. Geçtiğimiz akşam 65. bölümüyle ekranlardan hayranlarıyla buluşan Bizim Hikaye dizisinin final sahnesinde Çiçek’e araba çarptı. Cemil’in gözünün önünde gerçekleşen olayın ardından dizinin hayranları gelecek bölümü iple çekiyor. Herkes Çicek’e ne olduğunu merak ediyor.

Dünyaca ünlü Shameless dizisinin Türkiye uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Her dakikası heyecan dolu geçen dizide son bölümde de nefesler tutuldu. Bizim Hikaye dizisinin 65. bölümü 11 Nisan Perşembe akşamı yine her hafta olduğu gibi aynı saatinde Fox ekranlarındaydı. Nefesler tutularak seyredilen dizinin sonundaki final sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Dizinin finalinde Çiçek’e araba çaptı!

Bizim Hikaye 66. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Fox ekranlarının reyting rekortmeni Bizim Hikaye dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Son bölümde gerçekleşen nefes kesici finalin ardından dizinin hayranları yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Bununla birlikte gözler Bizim Hikaye 66. bölüm fragmanına çevrillmiş durumda ancak Fox TV sevilen dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün tanıtım filmini henüz yayınlanmadı. 18 Nisan Perşembe akşamı hayranlarıyla buluşacak olan Bizim Hikaye dizisinin yeni bölümü olan 66. bölümün fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

Bizim Hikâye Son Bölümde Neler Oldu?

Elibollara gelen zenginlik bir yandan da birçok sorun getirir. Yaşanan olaylar Filiz ile Barış’ın hayatını alt üst etmeye yetmiştir. Para meselesi yüzünden İsmo’nun kaçırılması, Fiko ile Kiraz’ın zengin hayatının tadını çıkarmak için kantarın topuzunu kaçırmaları, paranın kokusunu alan Fikri gibi sorunlar Filiz ile Barış’ın başını ağrıtmaya devam eder.

En sonunda herkesin kendi kafasına göre takılmasına ve birbirlerinden kopmalarına dur demek isteyen Filiz, direksiyona geçer ve herkesi yola getirmeyi başarır. Ancak Fikri ve çocukları tutması sandığı kadar kolay değildir. Başlarında Zihni amcaları olmasına rağmen Ersin Fikri ve çocuklar ortalığın altını üstüne getirmeyi başarırlar. Deniz ve Çiçek’in yardımlarıyla çabalamaya devam eden Filiz’i esas zorlayacak problem Tufan ile Çiçek’ten gelecektir.

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