Ankara’nın 3 Günlük Milyoneri Açıklamalar Yaptı

Ankara’da yaşayan ve burada bir kamu kurumunda mühendis olarak görev yapan Mustafa Güneş (55) müşterisi olduğu bankanın bir hatası sonucu hafta sonunu “milyoner” olarak geçirdikten sonra bankaya başvurarak, hatanın giderilmesi için işlemleri başlattı. “3 gün süren milyonerliğim, bankada yaklaşık 1 saat süren işlemlerin ardından sona erdi” diyen Güneş, karşılaştığı bu ilginç duruma hala güldüğünü ifade etti.

Ankara Gölbaşı ilçesinde yaşayan ve kamu kurumunda mühendis olduğu bilinen Mustafa Güneş, 5 Nisan Cuma günü, bir miktar parasının bulunduğu banka hesabını kontrol etmek istedi. Müşterisi olduğu bankanın internet bankacılığı sistemini kullanan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Güneş, banka hesabına baktığında, cüzi miktardaki parasının yerinde tam 9 milyon 609 bin 596 lira 76 kuruş olduğunu görünce şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırdı.

Sistemde Hata Oldu

Mustafa Güneş, 5 Nisan Cuma akşamı fark ettiği bu ilginç olayın ardından, bankanın bir hata yaptığını ve bir süre sonra bu durumun müşterisi olduğu banka tarafından düzeltileceğini düşünerek bir süre beklemeye karar verdi.

Hafta sonunu hesabındaki milyon liralar dolayısıyla “milyoner” olarak geçiren Güneş, 8 Nisan pazartesi sabah banka hesabını tekrar kontrol etti. Hesabında herhangi bir değişiklik olmadığını ve 9 milyon 609 bin 596 lira 76 kuruşun hala hesabında olduğunu gördü. Bunun üzerine öğle saatlerine doğru müşterisi olduğu bankaya giden Güneş, yetkili kişilere durumu izah etti.

Mustafa Güneş’in banka hesabı, banka görevlileri tarafından hemen incelemeye alındı. Sistem hatası olduğunun anlaşılmasının ardından bankada 1 saat süren işlemlerin akabinde Mustafa Güneş’in hesabındaki milyonlar geri alındı.

“Milyoner Olmaktan Çıktım Memur Olmaya Devam Ettim”

“3 gün süren milyonerliğim, bankada yaklaşık 1 saat süren işlemlerin ardından sona erdi” diyen Mustafa Güneş, bu 1 saat içinde milyoner olmaktan çıkıp memuriyet hayatına geri döndüğünü ifade etti.

Ancak banka hesabında milyonlar ile geçirdiği hafta sonunda tedirgin olduğunu da belirten Güneş, art niyetli kişilerin bu durumu bilip peşine düşeceğinden korktuğunu ve bu durumun tedirginliğini yaşadığını kaydetti.