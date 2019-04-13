Aquaman 2’nin Vizyona Gireceği Tarih Açıklandı!

DC Sinematik Evreni’nin en sevilen süper kahraman filmlerinden biri olan Aquaman’ın ikinci filmi için vizyon tarihi açıklandı. DC hayranları şimdiden geri sayıma başladı. DC’nin en yüksek bütçeli filmleri arasında listenin üst sıralarında yer alan Aquaman filminin yeni versiyonun ne zaman beyaz perdede olacağı duyuruldu.

DC Sinematik Evreni’nde en sevilen süper kahraman karakterlerinden biri olan Aquaman’ın ilk filmi büyük bir ilgi görmüştü. Bunun ardından harekete geçen filmin yapımcıları ve senaristleri, ilk filmin arasını çok uzatmadan ikinci filmde de hayranlarının karşısına çıkacaklarını açıkladı. Merakla beklenen Aquaman filminin ikinci versiyonunun hazırlık aşamasında olduğu resmi olarak duyurulmuştu. Ancak sevilen filmin vizyon tarihi hakkında net bir bilgi verilmemişti.

Vizyon Tarihi 16 Aralık 2022 Olarak Seçildi

Henüz birkaç ay önce ülkemizde de vizyona giren Aquman filmi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ilgiyle karşılandı. Filmin gördüğü yoğun ilgiden ve hasılat miktarından memnun olan DC ve Aquman senaristleri, vakit kaybetmeden serinin ikinci filmini çekmek için kolları sıvadı. Yeni gelecek olan Aquaman filminin senaryosunun David Leslie Johnson McGoldrick tarafından yayınlanacağı açıklandı. Merakla beklenen Aquman’ın devam niteliğindeki ikinci versiyonunun 16 Aralık 2022 tarihinde beyaz perdede yer alacağı açıklandı.

Arthur Curry yani Aquaman’ın hikayesinin çizgi romandan beyaz perdeye aktarılmasının ardından yönetmenlik görevini üstlenen James Wann, merakla beklenen ikinci filmde de yönetmenlik koltuğunda oturması bekleniyor. Ancak hazırlıklara başlandığı resmi olarak açıklanan Aquaman 2 filmi için James Wann ile anlaşıldığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Fakat büyük bir ihtimal ile Wann’ın devam filmi niteliğindeki bu filmde de görev alacağı düşünülüyor.

Konusu Henüz Netlik Kazanmadı

DC Sinametik Evren’inden başka süper kahramanlarında senaryoda olabileceğine dair sinyaller verilen Aquman 2 filminin konusu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Başrollerinde; Jason Momoa, Amber Heard, Williem Dafoe, Patrich Wilson gibi ünlü isimlerin yer aldığı ilk filmin konusu devam ettirileceği, oyuncu kadrosunda değişiklik yapılsa bile Aquman 2 filminin ilkinin devamı niteliğinde olacağı düşünülüyor.