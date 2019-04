Can Bartu Anısına Kadıköy’de Anlamlı Tören

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu geçtiğimiz gün 83 yaşında aramızdan ayrıldı. Sinyor ve Baron lakaplı usta futbolcu anısına Ülker Stadı’nda anma töreni düzenlendi. Törene katılanlar arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular katıldı. Anma törenini tribünden de her kulüpten çok sayıda taraftar takip etti.

Türk spor tarihinde hem profesyonel olarak basketbol hem de profesyonel futbol yaşamı olan tek milli futbolcu olma unvanına sahip, efsane isim Can Bartu’nun aramızdan ayrılışının anısına Ülker Stadı’nda anma töreni düzenlendi. Can Bartu’nun naaşını Fenerbahçeli futbolcular omuzladı ve orta sahadaki tören alanına getirdi.

Anlamlı törende ilk sözü Can Bartu’nun kızı aldı. Gülfer Arığ yaptığı konuşmada efsane futbolcu Can Bartu’yu anlatmaya burada kelimelerin yetmeyeceğinden bahsederek, kendisine sevisini ve şefkatini tüm Fenerbahçe camiası ile paylaştığı için teşekkürlerini sundu. “Bizler de bir gün öleceğiz ama Fenerbahçe yaşayacak” diyerek sözlerine devam eden Can Bartu’nun kızı Gülfer Arığ, Galatasaray derbisi öncesi futbolculara da seslendi. “Lütfen yarın Mehmetçik Basri, Lefter ve Can gibi layık olun bu taraftara” diye oyunculara çağrıda bulunarak sözlerini noktaladı.

“Can Ağabeyi Her Zaman Yaşatacağız”

Futbolcular adına konuşma yapan Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, tüm futbolcular olarak çok üzgün olduklarını ve Fenerbahçe’ye hem basketbol alanında hem de futbol alanında oldukça çok hizmeti olan bir efsane sporcuyu kaybettiklerinin altını çizdi. “Hepimizin başı sağ olsun. Çubuklu için yaşayanlar asla ölmezler” diyerek sözlerine devam eden kaleci Volkan Demirel, Can Bartu’yu her zaman yaşatacaklarının sözünü verdi.

“Acımızın Tarifi Yok”

Törende konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaşadıkları acının tarifinin olmadığını dile getirerek, efsane isme duyulan saygıdan dolayı, Fenerbahçeli ailelerin bir oğullarına Can diğer oğullarına da Bartu ismini verdiklerini dile getirdi. “Gözün arkada kalmasın, yarınki derbi maçını senin için oynayıp, senin için kazanacak” diyerek karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi düşüncelerini belirten Ali Koç, Fenerbahçe var oldukça Can Bartu’nun da var olacağını sözlerine ekleyerek konuşmasını sonlandırdı.