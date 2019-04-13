Ankara Sincan Batı Adliyesi

Ankara Sincan Batı Adliyesi batı koridorunda yer almaktadır. Sincan’da bulunan Ankara Sincan Batı Adliyesi, Oğuzlar Mahallesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi, No: 52 06796 Etimesgut Ankara’da bulunmaktadır. Açılış zamanı 8.30 olan Ankara Sincan batı Adliyesi, Etümesgut, Sincan ve Ayaş ilçelerinde bulunmaktadır. Mahkemeleri ise:

Ağır ceza mahkemeleri,

Asliye ceza mahkemeleri,

Sulh ceza hakimlikleri,

İnfaz hakimliği,

Çocuk mahkemesi,

Asliye hukuk mahkemeleri,

Sulh hukuk mahkemeleri,

Aile mahkemeleri,

Tüketici mahkemeleri,

Ticaret mahkemeleri,

İş mahkemeleri,

İcra mahkemeleri,

Kadastro mahkemeleri Ankara Sincan Batı Adliyesi’nde bulunmaktadır.

Ankara Sincan Batı Adliyesi Nerede

Ankara Batı Adliyesi nerede Ankara’da yaşayan vatandaşlar tarafından bilinmesi gerekmektedir. Ankara Batı Adliye Sarayı, Etimesgut, Ayaş ve Sincan’da bulunmaktadır. Oğuzlar Mahallesi’nde bulunan Ankara Batı Adliye Sarayı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’nde ve numara 52’de yer almaktadır. Etimesgut Ankara’da bulunan Ankara Batı Adliye Sarayı, Mülhakat adliyeleri ise:

Beypazarı Adliyesi,

Kazan Adliyesi,

Kızılcahamam Adliyesi,

Nallıhan Adliyesi bulunmaktadır.

Ankara Sincan Batı Adliyesi İletişim Ve Telefonları

Ankara Batı Adliyesi’ne çalışma saatleri kapsamında telefon üzerinden ulaşılabilir. Ankara Batı Adliyesi telefon numaraları ise:

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı Özel Kalemi ise: 246 43 43

Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Kalemi: 246 44 88

Bakanlık Muhabere Kalemi: 246 43 18

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu: 246 43 13 – 40 96

Kaçakçılık Uyuşturucu ve Örgütü Suçlar Soruşturma Bürosu: 246 45 86

Ankara Sincan Batı Adliyesi Yol Tarifi

Ankara adliyesi ulaşım için özel otobüslerle ya da EGO’ya ait olan 442 numaralı otobüslerle ulaşabilirsiniz. Ankara Şehirlerarası otobüs terminali önünden kalkan Elvankent ve Yeni Adliye dolmuşlarını kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra Sıhhıye’den adliyeye gitmek isteyen kişilerin 11646 ve 11650 numaralı olan duraklardan geçen araçlara binebilmektedir.

Bunun yanı sıra Ulus istikametinden gelen kişilerin Elvankent ve Yeni Adliye dolmuşlarına binmesi mümkündür. Bunun yanı sıra üst geçitten karşıya geçtikten sonra bu nölgede bulunan 11560 ve 11558 numaralı duraklardan geçen araçlar ile Ankara Sincan Batı Adliyesi’ne ulaşılabilir.