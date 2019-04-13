Ankara İcra Satılık Araçlar

Ankara icra satılık araçlar icraya çıkmış ve asıl değerinden çok daha ucuza satılan araçları kapsamaktadır. İcra araçları, icra ihalalerinde satışa çıkarılmış olan araçlardır. Bu araçlar, yarı fiyatına satılmaktadır. Önceki dönemlerde belirlenmiş olan değerler, ilk ihalalerde yarı yarıya indirilmektedir.

Borçlu olan kişilerin borçlarını ödeme konusunda yaşadıkları olumsuz durumlar sebebiyle araçlar icraya çıkarılmaktadır. 2. El araç satın almaktan çok daha sağlık bir yöntem olarak yaygın şekilde tercih edilmektedir. İcralık olan ihalelere katılan Ankara’da yaşayan kişiler araçları daha uygun fiyatlara satın alabilmektedir. Kiralık olan araçların ihalelerine yalnızca nüfus cüzdanı ve ihale katılım bedelleri ile giriş yapılabilmektedir.

Ankara’da İcradan Satılık Araçlar

İcradan satılık araçlar icra müdürü ve polis eşliğinde gerçekleşmektedir. İhalelerin gerçekleştiği alan 24 saat boyunca kameralar ile gözlemlenmektedir. İhalelerin güvenliği ise tamamen devlet sorumluluğu altında olmaktadır. Bunun yanı sıra icradan satılık araç satın almak için belirli koşulları da karşılamak gerekmektedir.

Satışların gerçekleşmesinin ardından araçlar teslim alınırken, eksik ya da arıza durumların olması hallerinde araçların feshi için iptal talep edilebilmektedir. Bunun yanı sıra gerçekleşen satışlarda araçlar sıfır ya da ikinci el olabilir. Bu noktada Ankara’da icradan araç satışında kişiler araçları, yarı yarıya değerinde satın alabilmektedir. İhaleye girdikten sonra araçlar değerlerinin oldukça altında satın alınabilmektedir.

Bankadan Satılık Araçlar

İcra müdürlüğü icralık arabalar ikinci el araç almaktan daha çok rağbet gören bir araç satın alma yöntemidir. Sıfır araçlar değerlerinin yarısına satın alınabilmektedir. İhale ile satışı yapılan bu araçları satın almak için Ankara bölgesinde ihaleye girmek için belirli bir ücretin ödenmesi gerekmektedir.

Bu ücretin ödenmesinin ardından ise ihale başlar. Bu aşamada araç satın alındıktan sonra herhangi bir arızası ya da eksiği bulunuyorsa bu aşamada itirazda bulunarak satışın iptali istenebilir.

Haciz satışları kapsamında açılan ihalelere katılarak açık arttırma neticesinde en yüksek teklifin verilmesi durumunda piyasa fiyatlarının oldukça altına araçları satın alabilirsiniz. Bunun yanı sıra Ankara icra satılık araçlar sayesinde sıfır ya da ikinci el araçları satın alabilirsiniz.