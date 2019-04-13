Ankara İcra Müdürlükleri Nerede

Ankara icra müdürlükleri Ankara’da yaşayan her vatandaşın bilmesi gereken müdürlüklerdir. Ankara’daki icra müdürlükleri hem icra takipleri hem de mahkemeler için görev alan bölgelerdir. Ankara İcra müdürlükleri hemen hemen tüm Ankara ilçelerinde bulunmaktadır.

Ankara İcra Müdürlükleri Adresi

Ankara 27 icra müdürlüğü ve bilgileri dışında tüm icra müdürlüklerinin adresi bulunabilir. İcra müdürlükleri genel itibari ile aynı binada bulunmaktadır. Ancak numaraları farklı olmaktadır. İcra müdürlüklerine giderken hangi numaralı icra müdürlüğüne gitmeniz gerektiğini öğrenmeniz gerekmektedir.

Ankara 26. İcra müdürlüğü: Ankara Adalet Sarayı Atatürk Bulvarı No:52 Sıhhiye Çankaya, Ankara’da bulunmaktadır.

İcra Müdürlükleri Halp Serpmesi No: 201

Ankara 25. İcra müdürlüğü: Ankara Adalet Sarayı Atatürk Bulvarı no:52 Sıhhıye Çankaya Ankara

Ankara 24. İcra müdürlüğü adresi ise: Ankara Adalet Sarayı Atatürk Bulvarı No:52 Sıhhiye Çankaya, Ankara

Ankara İcra Müdürlükleri Telefonları

Ankara icra müdürlüğü telefon bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. İcra müdürlükleri ve telefon numaraları ise:

İcra müdürlükleri: 0312 302 63 10

Ankara 26. İcra Müdürlüğü - Müdür :0312 302 64 80

Ankara 26. İcra Müdürlüğü - Kalem : 0312 302 64 83

Ankara 27. İcra Müdürlüğü - Müdür : 0312 302 64 80

Ankara 25. İcra Müdürlüğü - Müdür : 0312 302 64 80

Ankara 25. İcra Müdürlüğü - Kalem : 0312 302 64 83

Ankara 24. İcra Müdürlüğü - Müdür : 0312 302 64 80

Ankara 24. İcra Müdürlüğü - Kalem : 0312 302 64 83

Ankara İcra Müdürlükleri Yol Tarifi

Ankara 27 icra müdürlüğü adresi ise Çankaya’da bulunmaktadır. Dolmuş ve belediye otobüsleri ile Ankara Adalet Sarayı’na ulaşmak mümkündür. Atatürk Bulvarı no:52’de bulunan Ankara 27. İcra müdürlüğü, Sıhhıye’dedir. Bunun yanı sıra Ankara Adliyesi icra müdürlüklerine otobüs ve metro ile ulaşabilirsiniz.

Ankara 29. İcra müdürlüğü de aynı binada bulunmaktadır. Ankara’nın her yerinden Söğütözü’ne kolayca ulaşmak mümkündür. Şehrin merkezinden ve Çankaya’dan kalkan otobüsler ve dolmuşlarla Söğütözü’ne ulaşmanız mümkündür. Ankara icra müdürlükleri ve adresleri yukarıda belirtildiği gibidir.