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İcradan satılık daire nasıl alınır?

İcradan satılık daire nasıl alınır özellikle ev fiyatlarının yükselmesi ile vatandaşlar tarafından tercih edilen bir ev satın alma yöntemidir.

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İcradan satılık daire nasıl alınır?

İcradan satılık daire nasıl alınır özellikle ev fiyatlarının yükselmesi ile vatandaşlar tarafından tercih edilen bir ev satın alma yöntemidir. İcraya düşen evler, ihale yoluyla satışa sunulmaktadır.

Evin değerinin yarı yarıya olduğu bu yöntemde sıfır ya da oldukça lüks daireler, oldukça uygun fiyatlara satışa sunulmaktadır. İcralık olan gayrimenkuller, genellikle piyasa değerlerinin neredeyse yarı fiyatına satılmaktadır. Bundan dolayı da icradan satılık olan konutlar, alıcılar için oldukça cazip fiyatlara satılmaktadır.

İcradan satılık ev almak için bu noktada ihaleye girmek gerekmektedir. İhaleye giren kişiler arasından en yüksek fiyatı veren kişiler eve sahip olabilmektedir. Bu noktada konutun satış dosyasını bir avukata incelettirmek gerekmektedir. İcra ihalesi kapsamında satışı yapılan evin iskan durumları ve imar vaziyetlerinin incelenmesi gerekmektedir.

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İcralık ev ilanlarıözellikle gayrimenkullerin yarı fiyatına satılmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı da icradan satılık olan konutlar alıcılar için oldukça cazip bir yatırım aracı olmaktadır. İcra ihalesi kapsamında satışı yapılabilecek evin iskan durumları, imar özellikleri ve imar planlarının öğrenilmesi gerekmektedir.

Bu bilgileri edindikten sonra evi satın almak gerekmektedir. İlk olarak icra ihaleleri iki aşamada gerçekleştirmektedir. Bu aşamaların ilkinde icraya konu olan ev yüzde 60 bedel üzerinden açık arttırmaya sunulmaktadır. Eğer herhangi bir alıcı bulunmazsa, ikinci aşamada yüzde 40 bedel üzerinden satılmaktadır.

İcradan Alınan Ev Ne Zaman Satılır?

İcradan ev almak için kredi bazı evlerde çekilebilmektedir. Bu noktada icradan ev satışı gerçekleştikten sonra işlemlerin tamamlanmasının ardından satışa koyulabilir. Bu noktada bir avukat ile çalışmak oldukça önemlidir. İcradan satılık ev satın alındıktan sonra devlete ödenmesi gereken KDV tutarları da unutulmamalıdır.

Bu noktada icralık ev satışlarında KDV oranları gayrimenkulün azami limiti olan 150 metrekare konutlarda ise yüzde 18 olarak belirlenmiştir. 150 metrekare altındaki konutlar için ise yüzde 1 kdv ödenmektedir. Bunun yanı sıra Gelir Vergisi Kanunu kapsamında 3 seneden önce bir başkasına satılması söz konusu değildir. İcradan satılık daire nasıl alınır ve gerekli koşullar nelerdir, yukarıda bahsedilmiştir.

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Dün 23:06 TSİ - Yaşam

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