Ankara En İyi Termal Oteller ve Yorumlar

Ankara en iyi termal oteller ve yorumlar Kızılcahamam başta olmak üzere Ankara’da pek çok yerde hizmet vermektedir. Şifalı suları, kaplıca turizmi, sağlık alanındaki çeşitli faaliyet alanları ve üstün hizmet anlayışıyla Ankara’da hizmet veren termal otellere yapılan yorumlar hep olumlu olmuş gerek Ankara’dan gerekse de çevre illerden gelen vatandaşlar Ankara termal otellerine büyük ilgi göstermişlerdir.

Ankara termal oteller 5 yıldızlı ve ultra lüks konforlu özellikleriyle gerek günübirlik tatil yapmak isteyenleri gerekse de uzun süreli kaplıca tatillerini ayağınıza getirmektedir.

Ankara Kızılcahamam En İyi Termal Oteller ve Yorumları

Ankara’da termal turizm denince ilk akla gelen yer Kızılcahamam’dır. Otel işletmelerinin kalitesi ve şifalı sularının çıkış bölgesinde bulunan Kızılcahamam yaz ve kış turizmde vatandaşlar tarafından tercih edilmektedir. Ankara’da en bilinen ve yapılan yorumlarla tavsiye edilen Kızılcahamam otelleri şunlardır:

Çam Termal Resort ve Spa Otel; termal oteller Kızılcahamam bölgesinin kalkınması ve gelişimi için önemli etkiye sahiptir. Ankara Kızılcahamam’da bulunan Çam Termal Otel doğa ile iç içe yapısı ve şifalı sularıyla konuklarına eşsiz bir deneyim yaşatmaktadır. Türk hamamı, sauna, tuz odası, buhar odası ve opsiyonel masaj terapileri ile rahatlayabilir, bay bayan yüzme havuzlarında şifalı suların tadını çıkarabilirsiniz. Geniş aktivite imkanlarına sahip Çam Termal Otel tatillerde, iş aktivitelerinde ve günübirlik Ankara’dan yapacağınız gezilerde sıklıkla tercih edilmektedir.

Kaplıca Park Termal Otel; 2014 yılından bu yana Kızılcahamam merkezde hizmet veren Kaplıca Park gerek aile banyoları sayesinde günübirlik gerekse de şifalı suları ile uzun süreli kaliteli hizmet vermektedir. Sanua, jakuzi ve Türk hamamlarında ailenizle vakit geçirerek Ankara’nın şifalı sularından uygun fiyatlarla yararlanabilir, bay bayan ayrı olarak hizmet veren hamamları 09.00 ile 22.00 saatleri arasında kullanabilirsiniz.

Eliz Hotel Kızılcahamam; Ankara’ya 1 saat uzaklıkta muhteşem doğası, doğal güzelliği ve şifalı suları ile hem iş seyahatlerinde hem de tatil amaçlı gezilerde tercih edilen Eliz Hotel 494 suit apart ve 94 otel odasıyla hizmet vermektedir. Termal turizm kapsamında açık ve kapalı yüzme havuzları, toplantı salonları, jakuzi, sauna, Türk hamamı, spor salonu, masaj ve terapi odalarıyla Eliz Otel Kızılcahamam’da unutulmayacak bir deneyim yaşanabilmektedir.

Ankara’nın Termal Otelleri ve Şifalı Suları

Ankara’da bulunan termal oteller sağlık turizminde alternatif tedavi olanakları sunmaktadır. Ankara’nın farklı bölgelerinde yer alan termal otellerde;

Böbrek ve idrar yolları hastalıkları,

Solunum sistemi rahatsızlıkları,

Cilt hastalıkları,

Kas ve iskelet sistemi hastalıkları

Tedavi edilmekte ve bedensel ve ruhsal gelişim için termal sular tercih edilmektedir. Ankara’nın Ayaş ilçesinde bulunan Ankara Prestige Termal Otel, 5 yıldızlı otel standartlarında 146 odası, açık ve kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, çamur odası, tuz ve buhar odaları, şok duşu, jakuzi ve saunası ile şifalı suların sağlık alanında kullanılmasına da aracılık etmekte unutulmaz bir tatil deneyime sahip olmanıza katkı sunmaktadır.

Ankara Prestige Termal Otel’de günübirlik ya da uzun süreli konaklayanlar Ankara en iyi termal oteller ve yorumlar arasında Ankara Prestige Termal Otel’i ve Ankara’nın şifalı sularını herkese tavsiye etmektedir.

Yorumlarınızla sizde katkıda bulunabilir, termal oteller hakkında okuyuculara fikir verebilirsiniz.