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Emekli Maaşının Haczedilmesiyle İlgili Yargıtay'dan Kötü Haber

Emekli maaşlarına bankalar başta olmak üzere kurumların haciz uygulayıp uygulayamayacağı milyonlarca emekli tarafından merak edilmektedir.

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Emekli Maaşının Haczedilmesiyle İlgili Yargıtay'dan Kötü Haber

Emekli maaşlarına bankalar başta olmak üzere kurumların haciz uygulayıp uygulayamayacağı milyonlarca emekli tarafından merak edilmektedir. Bankalarla imzalan kredi, kredi kartı sözleşmeleri gibi sözleşmelerde kredi kullanan maaş sahibi izin vermemişse emekli maaşı haczedilememektedir.

Antalya’da yaşanan olayda ise Yargıtay temyiz incelemesi sonucunda bireysel kredi kullanan kişinin borcuna karşılık emekli maaşına bloke koymasını ise haklı bulmuştur.

Antalya’da yaşanan olayda çalıştığı bankadan kredi kullanan bir kimse bir süre sonra malulen emekliye ayrılmıştır. Emekliye ayrılan bu vatandaşın kredi borcunu ödeyememesi üzerine banka emekli maaşına bloke koyarak bu kişinin hesaplarına erişimi engellemiştir. Herhangi bir icra işlemi başlatılmadan yapılan bu haksız işleme karşı tüketici Antalya 1. Tüketici Mahkemesi’ne dava açmış dava başvurusunu inceleyen ilk derece mahkemesi tüketici lehine karar vermiştir.

Antalya Tüketici Mahkemesi emeklinin açmış olduğu davada bankanın açık olarak muvafakati olmadan ve herhangi bir icra takibi başlatılmadan emekli maaş hesabına bloke koyulmasını hukuka aykırı bulmuş bankanın almış olduğu ücretlerin emekliye geri ödenerek emekli maaşındaki blokenin kaldırılmasına hükmetmiştir. Banka avukatı ise verilen bu kararı temyiz etmiş ve konu Yargıtay’a taşınmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kabul Etti, Yargıtay Bozdu

Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 19. Hukuk dairesi bankanın yapmış olduğu itirazı haklı bularak Antalya Tüketici Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararın yerinde olmadığına hükmetmiştir. Kararın gerekçesinde Yargıtay ”alacağa dayanak teşkil eden sözleşmenin incelenmesi sonucunda davacının kredi çekerken imzalamış olduğu sözleşmede bankaya hesap ve alacaklar üzerinde birtakım haklar tanındığı, banka çalışanı olması karşısında emekli olunması halinde Emekli Sandığı tarafından bağlanan maaşın alacaklara ve borca karşılık mahsup edilebileceği kredi kullanan tarafından kabul edildiğinden” ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar hatalı bulunmuş ve bu karara karşı banka avukatı tarafından yapılan itiraz kabul edilmiştir.

Yukarıdaki karar metninden de anlaşılacağı üzere bozma kararı veren Yargıtay 19 Hukuk Dairesi banka tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kredi kullanıcısı tarafından izin verilip verilmediğine bakmaktadır. Bu sebeple bankaların emekli maaş kesintisi yapmaması ya da maaş hesabına bloke uygulayamaması için bu konuda muvafakat verilmemesi ve kredi kullanırken sözleşme şartlarının iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.

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