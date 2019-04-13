Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi
Ankara Şaşmaz oto sanayi sitesi ile birçok araç tamiri firmasına ulaşabilir ve araçlarınız için ihtiyaçlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.
Ankara Oto Şaşmaz sanayi sitesinde yoğun güvenlik önlemleri de alınmaktadır. Araçlarınızı oto tamir servislerine götürerek en kaliteli hizmetleri Ankara Şaşmaz oto sanayi sitesi kapsamında yaptırabilirsiniz. Özellikle Ankara’da yaşayan modifiye ihtiyaçlarınızı bu alanda karşılayabilirsiniz.
Ankara İstanbul yolu12. Kilometredeki kavşaktan girildiğinde ulaşılabilen bir bölgedir. Oto sanayi kapsamında ihtiyacınız olan tüm sorunları çözmenizi sağlamaktadır. Bunun yanı sıra Proshop gibi modifiye merkezleri de bu alanda bulunmaktadır.
Ankara Şaşmaz oto sanayi sitesi Ankara’nın en büyük sanayi sitelerinden biridir. Oldukça büyük ve zengin çeşitlilikte olan bu merkezde aracınız için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi karşılayabilirsiniz. Ankara Şaşmaz oto sanayi sitesinde:
- Oto tamircileri,
- Kaportacılar,
- Boyacılar,
- Elektrikçiler,
- Anahtarcılar,
- Lastikçiler,
- Yedek parça satın alınabilecek tüm merkezler bulunmaktadır.
Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Nasıl Gidilir?
Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi Adres Ankara Etimesgut’ta bulunmaktadır. Ankara otomotiv sanayisi merkezi olarak birçok farklı markanın da servisi bu alanda bulunmaktadır.
Bahçe Kapı mahallesinde bulunan Ankara Şaşmaz oto sanayi’de birçok farklı firma ve tamir dükkanı bulunmaktadır. Aracınız ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızı bu bölgede karşılayabilirsiniz.
Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi Firma Listesi
Şaşmaz Oto sanayi etimesgut/Ankara kapsamında bulunan firmalar araçların tüm sorunları tamir edebilecek kadar zengindir. Bu bölgede bulunan firmalar ise:
- Akbay otomotiv Şaşmaz Sanayi sitesi,
- PTT Şaşmaz Oto Sanayi şubesi,
- Akan BMW Şaşmaz oto sanayi mini Land Rover,
- Otorapor Ankara Şaşmaz Oto Ekspertiz,
- Başarı Teknik Opel Chevrolet Servis,
- Kurt Oto Cam Ayna Şaşmaz Ankara,
- Şaşmaz oto sanayi,
- Şaşmaz motor yenileme,
- Akbulut oto servis,
- Otonubil Ankara Şaşmaz oto ekspertiz,
- Tornacı Haydar hidrolik direksiyon tamiri,
- Gold Jant,
- Başkent BMW özel servisi Ankara,
- Özgürcan otomotiv,
- Turok Otomotiv sanayi,
- Hasat traktör,
- Meray Servis Nissan, Ankara Şaşmaz oto sanayi sitesi kapsamında bulunan firmalardır.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz