Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 23:23 TSİ- Yaşam G: Dün 23:36 TSİ

Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi

Ankara Şaşmaz oto sanayi sitesi ile birçok araç tamiri firmasına ulaşabilir ve araçlarınız için ihtiyaçlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi

Ankara Şaşmaz oto sanayi sitesi ile birçok araç tamiri firmasına ulaşabilir ve araçlarınız için ihtiyaçlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Ankara Oto Şaşmaz sanayi sitesinde yoğun güvenlik önlemleri de alınmaktadır. Araçlarınızı oto tamir servislerine götürerek en kaliteli hizmetleri Ankara Şaşmaz oto sanayi sitesi kapsamında yaptırabilirsiniz. Özellikle Ankara’da yaşayan modifiye ihtiyaçlarınızı bu alanda karşılayabilirsiniz.

Ankara İstanbul yolu12. Kilometredeki kavşaktan girildiğinde ulaşılabilen bir bölgedir. Oto sanayi kapsamında ihtiyacınız olan tüm sorunları çözmenizi sağlamaktadır. Bunun yanı sıra Proshop gibi modifiye merkezleri de bu alanda bulunmaktadır.

Ankara Şaşmaz oto sanayi sitesi Ankara’nın en büyük sanayi sitelerinden biridir. Oldukça büyük ve zengin çeşitlilikte olan bu merkezde aracınız için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi karşılayabilirsiniz. Ankara Şaşmaz oto sanayi sitesinde:

  • Oto tamircileri,
  • Kaportacılar,
  • Boyacılar,
  • Elektrikçiler,
  • Anahtarcılar,
  • Lastikçiler,
  • Yedek parça satın alınabilecek tüm merkezler bulunmaktadır.

Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Nasıl Gidilir?

Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi Adres Ankara Etimesgut’ta bulunmaktadır. Ankara otomotiv sanayisi merkezi olarak birçok farklı markanın da servisi bu alanda bulunmaktadır.

Bahçe Kapı mahallesinde bulunan Ankara Şaşmaz oto sanayi’de birçok farklı firma ve tamir dükkanı bulunmaktadır. Aracınız ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızı bu bölgede karşılayabilirsiniz.

Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi Firma Listesi

Şaşmaz Oto sanayi etimesgut/Ankara kapsamında bulunan firmalar araçların tüm sorunları tamir edebilecek kadar zengindir. Bu bölgede bulunan firmalar ise:

  • Akbay otomotiv Şaşmaz Sanayi sitesi,
  • PTT Şaşmaz Oto Sanayi şubesi,
  • Akan BMW Şaşmaz oto sanayi mini Land Rover,
  • Otorapor Ankara Şaşmaz Oto Ekspertiz,
  • Başarı Teknik Opel Chevrolet Servis,
  • Kurt Oto Cam Ayna Şaşmaz Ankara,
  • Şaşmaz oto sanayi,
  • Şaşmaz motor yenileme,
  • Akbulut oto servis,
  • Otonubil Ankara Şaşmaz oto ekspertiz,
  • Tornacı Haydar hidrolik direksiyon tamiri,
  • Gold Jant,
  • Başkent BMW özel servisi Ankara,
  • Özgürcan otomotiv,
  • Turok Otomotiv sanayi,
  • Hasat traktör,
  • Meray Servis Nissan, Ankara Şaşmaz oto sanayi sitesi kapsamında bulunan firmalardır.
# NEREDE? İLE İLİŞKİLİ:

Dün 23:23 TSİ Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
LİSE YILLARINDA SAĞLAM DOSTLUKLAR mask
LİSE YILLARINDA SAĞLAM DOSTLUKLAR
2019 Yılının En İyi Filmleri mask
2019 Yılının En İyi Filmleri
Yenimahalle’ye sokak hayvanları yaşam alanı mask
Yenimahalle’ye sokak hayvanları yaşam alanı
*Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi projesi hayata geçiyor mask
*Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi projesi hayata geçiyor
Vefat Halinde Hukuki İşlemler mask
Vefat Halinde Hukuki İşlemler
Deprem Son Dakika Haberleri mask
Deprem Son Dakika Haberleri
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B
BDDK’dan Borçlulara Müjdeli Haber mask
BDDK’dan Borçlulara Müjdeli Haber
Beşiktaş’a Karşı Oynamak Başka Bir Duygu mask
Beşiktaş’a Karşı Oynamak Başka Bir Duygu
Başkan Ayhan Yılmaz Semt Pazarını Denetledi mask
Başkan Ayhan Yılmaz Semt Pazarını Denetledi
NATO üyelerinin üçünde S-300 bulunuyor mask
NATO üyelerinin üçünde S-300 bulunuyor
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi mask
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi
Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adama Eşinden Şok Suçlama mask
Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adama Eşinden Şok Suçlama

GALERİ

Konya Ovası’nda Lale şöleni Kameralara Böyle Yansıdı mask
Konya Ovası’nda Lale şöleni Kameralara Böyle Yansıdı
Son Dakika Ankara Alparslan Türkeş bulvarı Üzerinde Kafe'de Yangın Çıktı mask
Son Dakika Ankara Alparslan Türkeş bulvarı Üzerinde Kafe'de Yangın Çıktı
Edis Görgülü Kimdir? mask
Edis Görgülü Kimdir?
Günün Özeti Haber Video mask
Günün Özeti Haber Video
Otomotiv Sektöründe Vergi İndirimleri Uzatıldı mask
Otomotiv Sektöründe Vergi İndirimleri Uzatıldı
Bakan Albayrak’ın Açıkladığı Düzenleme Devrim Niteliğinde mask
Bakan Albayrak’ın Açıkladığı Düzenleme Devrim Niteliğinde
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL