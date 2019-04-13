Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi

Ankara Şaşmaz oto sanayi sitesi ile birçok araç tamiri firmasına ulaşabilir ve araçlarınız için ihtiyaçlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Ankara Oto Şaşmaz sanayi sitesinde yoğun güvenlik önlemleri de alınmaktadır. Araçlarınızı oto tamir servislerine götürerek en kaliteli hizmetleri Ankara Şaşmaz oto sanayi sitesi kapsamında yaptırabilirsiniz. Özellikle Ankara’da yaşayan modifiye ihtiyaçlarınızı bu alanda karşılayabilirsiniz.

Ankara İstanbul yolu12. Kilometredeki kavşaktan girildiğinde ulaşılabilen bir bölgedir. Oto sanayi kapsamında ihtiyacınız olan tüm sorunları çözmenizi sağlamaktadır. Bunun yanı sıra Proshop gibi modifiye merkezleri de bu alanda bulunmaktadır.

Ankara Şaşmaz oto sanayi sitesi Ankara’nın en büyük sanayi sitelerinden biridir. Oldukça büyük ve zengin çeşitlilikte olan bu merkezde aracınız için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi karşılayabilirsiniz. Ankara Şaşmaz oto sanayi sitesinde:

Oto tamircileri,

Kaportacılar,

Boyacılar,

Elektrikçiler,

Anahtarcılar,

Lastikçiler,

Yedek parça satın alınabilecek tüm merkezler bulunmaktadır.

Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Nasıl Gidilir?

Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi Adres Ankara Etimesgut’ta bulunmaktadır. Ankara otomotiv sanayisi merkezi olarak birçok farklı markanın da servisi bu alanda bulunmaktadır.

Bahçe Kapı mahallesinde bulunan Ankara Şaşmaz oto sanayi’de birçok farklı firma ve tamir dükkanı bulunmaktadır. Aracınız ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızı bu bölgede karşılayabilirsiniz.

Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi Firma Listesi

Şaşmaz Oto sanayi etimesgut/Ankara kapsamında bulunan firmalar araçların tüm sorunları tamir edebilecek kadar zengindir. Bu bölgede bulunan firmalar ise: