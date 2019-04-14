Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:57 TSİ- Gündem G: Bugün 14:00 TSİ

Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık

Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, AK Parti'nin İstanbul'daki yerel seçimlerin yenilenmesine yönelik "olağanüstü itiraz" sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz konusundaki hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını ve dilekçeyi çok kısa zamanda YSK'ye teslim edeceklerini belirtti.

Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, AK Parti'nin İstanbul'daki yerel seçimlerin yenilenmesine yönelik "olağanüstü itiraz" sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz." dediklerini anımsatan Yavuz, "Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Muhabir: Enes Kaplan

Seçim Bilgi: Olağanüstü İtiraz 

Olağanüstü İtiraz, 

Olağanüstü İtiraz 2014 Seçimlerinde de ilk olarak yapılmıştı. Yapılan itirazı değerlendiren Yüksek seçim Başkanşığı, Yalova ve Ağrı illerinde yapılan seçimleri iptal etmiştir.

Ağrı'da seçimin iptal sebebi ise Oy pusulasına ait torbaların ağzının açık ve mühürsüz olması gerekçe gösterilmişti.

Bugün 13:57 TSİ AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
Başkan Ayhan Yılmaz Semt Pazarını Denetledi mask
Başkan Ayhan Yılmaz Semt Pazarını Denetledi
Muazzez Ersoy, Rubato ve Mehmet Erdem Polisler İçin Sahnedeydi mask
Muazzez Ersoy, Rubato ve Mehmet Erdem Polisler İçin Sahnedeydi
RTÜK'ten İslam'ı aşağılayan ifadelere ceza mask
RTÜK'ten İslam'ı aşağılayan ifadelere ceza
Tsk'dan hava harekatı mask
Tsk'dan hava harekatı
24. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Bitiyor? mask
24. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?
YSK, Yusufeli'nde seçimlerin yenilenmesine karar verdi mask
YSK, Yusufeli'nde seçimlerin yenilenmesine karar verdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B
BDDK’dan Borçlulara Müjdeli Haber mask
BDDK’dan Borçlulara Müjdeli Haber
Beşiktaş’a Karşı Oynamak Başka Bir Duygu mask
Beşiktaş’a Karşı Oynamak Başka Bir Duygu
Başkan Ayhan Yılmaz Semt Pazarını Denetledi mask
Başkan Ayhan Yılmaz Semt Pazarını Denetledi
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi mask
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi
NATO üyelerinin üçünde S-300 bulunuyor mask
NATO üyelerinin üçünde S-300 bulunuyor
Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adama Eşinden Şok Suçlama mask
Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adama Eşinden Şok Suçlama

GALERİ

Hakkari dağlarından artık huzur sesleri var mask
Hakkari dağlarından artık huzur sesleri var
9. kez Avrupa Şampiyon Olan Kayaalp'in Canlı Maç Heyecanı mask
9. kez Avrupa Şampiyon Olan Kayaalp'in Canlı Maç Heyecanı
30 yıllık karısını kamyonetiyle ezdi mask
30 yıllık karısını kamyonetiyle ezdi
Hatay Suriye sınırına komando ve askeri araç takviyesi mask
Hatay Suriye sınırına komando ve askeri araç takviyesi
Konya Ovası’nda Lale şöleni Kameralara Böyle Yansıdı mask
Konya Ovası’nda Lale şöleni Kameralara Böyle Yansıdı
Son Dakika Ankara Alparslan Türkeş bulvarı Üzerinde Kafe'de Yangın Çıktı mask
Son Dakika Ankara Alparslan Türkeş bulvarı Üzerinde Kafe'de Yangın Çıktı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL