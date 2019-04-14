Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz konusundaki hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını ve dilekçeyi çok kısa zamanda YSK'ye teslim edeceklerini belirtti.

Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, AK Parti'nin İstanbul'daki yerel seçimlerin yenilenmesine yönelik "olağanüstü itiraz" sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz." dediklerini anımsatan Yavuz, "Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Muhabir: Enes Kaplan

Seçim Bilgi: Olağanüstü İtiraz

Olağanüstü İtiraz,

Olağanüstü İtiraz 2014 Seçimlerinde de ilk olarak yapılmıştı. Yapılan itirazı değerlendiren Yüksek seçim Başkanşığı, Yalova ve Ağrı illerinde yapılan seçimleri iptal etmiştir.

Ağrı'da seçimin iptal sebebi ise Oy pusulasına ait torbaların ağzının açık ve mühürsüz olması gerekçe gösterilmişti.