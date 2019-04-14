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Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Çok yanlıştır” dedi.

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Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz"

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri (MYK) ve milletvekilleri ile Kızılcahamam’da yaptığı 2 günlük istişare kampı sona erdi. Kampın son gününde kapanış oturumunun ardından konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Toplantının gündemine ilişkin konuşan Devlet Bahçeli, “Açıklamalarımızda 8 ana başlık gündeme gelmişti. Çalışmalar bu temelde verimli geçmiştir. Arkadaşlarımızla bir arada olmak, görüş alışverişinde bulunmak verimli olmuştur. Secim sonuçları takip edilmektedir.

YSK itiraz sonuçları beklenmektedir. Seçimlerde başarı sağlamış belediye başkan ve il başkanlarımızın ortak toplantısı 19 Nisan’da Antalya’da yapılacak. Belediye başkanları birbirleriyle tanışacak, kaynaşacak” dedi.

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“MİLLET İRADESİ DOĞRU DEĞERLENDİRMEYİ YAPMIŞTIR”

Oy oranlarının farklı sonuçlarda değerlendirilmesine ilişkin soruları yanıtlayan Bahçeli, ”Rakamları girmeden, bilmeden niyetler üzerine değerlendirme yapanları her akşam televizyondan zevkle takip ediyoruz.

Onların değerlendirmeleri yanlıştır. Bizim değerlendirmelerimiz doğrudur. Millet iradesi doğru değerlendirmeyi yapmıştır. Resmi Gazetede yayın yapılacaktır. İl genel meclis üyelerini yok farz ederek, belediye meclisini yok farz ederek, 3-5 belediyenin oy oranıyla yorum yapanlar, kamuoyu nezdinde iflas eden insanlardır” diye konuştu

“MUTLAKA İSPATI GEREKİR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in, YSK’nın İçişleri ve Adalet Bakanlığı tarafından arandığı, baskı kurulduğu iddialarını değerlendiren Bahçeli, “Büyük bir iddia. Seçimin adaleti, güvenliği acısından çok önemli sorumluluklar taşıyan insanlar böyle bir iddia ile muhatap ediliyorsa mutlaka ispatı gerekir, yok ise de hangi arkadaş demişti, Muharrem’ler birbirine karışmasın” dedi.

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Bahçeli’den tezahürat tepkisi

Ekrem İmamoğlu’nun Beşiktaş- Başakşehir maçını izlemesinin ardından statta yükselen mazbata tezahüratlarına ilişkin konuşan Bahçeli, duruma tepki göstererek, “Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Çok yanlıştır. Bundan belediye başkanı olmaz” dedi.

(Hülya Keklik - Mustafa Apaydın/İHA)

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Bugün 19:16 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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