Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı

Yangın olayı, Erzincan merkeze takribî 15 km uzaklıkta bulunan Ürek Köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailesi tarlaya çalışmaya giden Uğur Çetin, sobaya motorin dökerek alevlendirmeye çalıştı. Bu sırada parlayan motorin çevreye saçılarak yangına neden oldu.

Kısa müddetten gelişen yangın konutu sardı. Yangın Erzincan Belediyesi itfaiye takımları ve köy soğukkanlılarının müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale eden Uğur Çetin ve bir köy uysalı hafif biçimde yaralandı. Yaralılara vaka yerine gelen ambulans içerisinde müdahale edildi.

“TÖHVE ANAYI HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLATAN YANGIN”

Yangının söndürülmesi üzerine soğutma çalışması yapılarak eşyalar dışarı çıkarıldı. Birlikte yaşadığı oğlunun evinin yandığını gören Töhve Çetin, bahçede sandalyeye çökerek gözyaşlarına boğuldu.

Hüngür hüngür ağlayan Töhve anayı çocukları ve öbür yakınları avuntu etmeye çalıştı. Yanan konutta 60 senelik hatıralarının, hatırlarının kül olduğunu ifade eden Töhve ana, yeise boğuldu.

Töhve ana dışarı çıkarılan eşyaları gözü yaşlı izledi.

“MOTORİN PARLAMASI KONUTU YAKTI”

Yangının sobaya dökülen motorinin parlaması üzerine çıktığını belirten köylü serinkanlıları, “Uğur Çetin sobanın alevlenmesi için motorin döküyor. Bu sırada bir anda soba patlıyor. Yangın çıkıyor. Şükür can kaybı yok.” dedi.

Öte yandan Erzincan’ın İzzetpaşa Semti’nde geçtiğimiz mart ayında alana gelen hadisede de liseli kız talebe bitlenen saçlarını arınmak için saçlarına benzin dökmüş, bu sırada kıvılcımla temas etmesi üzerine bedeninin büyük bir kısmı yanarak sağlık kurumunda rehabilitasyon altına alınmıştı.

AMAN DİKKAT, YANICI MADDE İLE SOBA YAKMAYIN!

Konun Uzmanları, soba yakılmasında yanıcı madde kullanılmaması konusunda uyarısında bulunarak, “Her geçen gün farklı farklı yanıcı sıvılar ile soba yakmaya çalışanların soba yerine ev yâda iş yerlerinin yanmasına neden olması sonucu, bize bir kez daha soba yakarken yanıcı sıvılar dökülmemesi gerektiğini gösteriyor. Benzin ya da buna benzer yanıcı maddeler ile soba tutuşturmanın ağır hasara yol açıyor. Sobayı kâğıt ya da çıra ile tutuşturulması gerekir” şeklinde bilgilendirme yapmışlardır..

(Ahmet Akbuğa - Abdullah Aslan /İHA)