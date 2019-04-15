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Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev

FIFA hakemimiz Cüneyt Çakır, 17 Nisan 2019 Çarşamba günü Manchester City ile Tottenham arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçını idare edecek.

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Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev

FIFA hakemimiz Cüneyt Çakır, 17 Nisan 2019 Çarşamba günü Manchester City ile Tottenham arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçını idare edecek.

İngiltere’nin Manchester kentindeki City of Manchester Stadyumu’nda oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak olan maçta Çakır’ın yan hakem ve diğer yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Artur Soares Dias olacak.

(İHA)

Cüneyt Çakır Kimdir

1976 senesinde İstanbul ‘da dünyaya gelen Cüneyt Çakır ‘ın hakikat işi sigortacılıktır. Kocaeli Üniversitesi Firma Bvefatı mezunu olan Çakır 1.76 boyundadır. Şu anda hakemliğin işiyle de uğraşmaktadır. 10 yaşından 17 yaşına kadar Kartalspor ‘un altyapısında futbol oynadı.

1994 senesinde, 17 yaşında hakemliğe ilk adımını attı. 1994 senesinde hakemlik kariyerine başlayan Çakır, 1997 senesinde C klasman ve 1999 senesinde de B klasman hakemi oldu. İlk idarediği TFF kayıtlarında bulunan maç 18 Ekim 1996 tarihli Beşiktaş A.Ş.- Samsunspor Paf Ligi maçıdır ve 1.yardımcı hakem olarak misyon yapmıştır.

Üst klasman hakemi kategorisine 2001 senesinde yükselirken Süper Lig 'deki ilk

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maçına da aynı sene çıktı.

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