Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler de Binali Yıldırım: "Oylar sandıkta iç edilmiştir", Ocak ayı işsizlik rakamı belli oldu, Katliam gibi kaza: 5 ölü, 4 yaralı, İstanbul’da asker konvoyunda “drift” terörü kamerada, Ölümden kıl payı kurtuldu.
Binali Yıldırım: "Oylar sandıkta iç edilmiştir"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarına ilişkin yargısal sürecin devam ettiğini belirterek, "Oylar sandıkta iç edilmiştir" dedi.
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Ocak ayı işsizlik rakamı belli oldu
İşsizlik oranı Ocak ayında yüzde 14,7 olarak gerçekleşti.
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Katliam gibi kaza: 5 ölü, 4 yaralı
Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
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İstanbul’da asker konvoyunda “drift” terörü kamerada
Eyüpsultan’da otomobillerle asker uğurlaması yapan bir grup genç, konvoy halinde gittikten bir süre sonra cadde üzerinde yolu trafiğe keserek dakikalarca drift attı. Magandalar estirdikleri terörü kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.
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Ölümden kıl payı kurtuldu
Bakırköy’de kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kaza sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız ölümden saniyelerle kurtuldu. Genç kızın inanılmaz kurtuluşu saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz