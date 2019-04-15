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Elazığspor maçı hazırlıkları başladı

Osmanlıspor Cuma günü deplasmanda Birevim Elazığsporla oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Osman Özköylü nezaretindeki antrenman 15 saat sürdü.

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ELAZIĞSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

SPOR TOTO 1. LIGIN 30. HAFTASINDA DEPLASMANDA BIREVIM ELAZIĞSPORA KONUK OLACAK OSMANLISPOR BU MAÇIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Osmanlıspor Cuma günü deplasmanda Birevim Elazığsporla oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Osman Özköylü nezaretindeki antrenman 15 saat sürdü.

Çalışmalara tedavileri devam eden Tugay Kacar ve Ahmet Eyüp Türkaslan katılmazken takım kaptanı Numan Çürüksu takımdan ayrı koşu yaptı. Mor-sarılılar antrenmana ısınma koşusuyla başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra dar alanda gruplar halinde pas çalışmasına geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde dönüşümlü olarak minyatür kalelerden kurulu alanda oyun şut ve gol organizasyonlarında bulunuldu. Günün tek çalışması yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.

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