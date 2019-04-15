Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 23:15 TSİ- Spor G: Dün 23:16 TSİ

Erzurumspor Akhisarspor: 2 - 1

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda ki oyunu ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.

Erzurumspor geri düştüğü maçı kazanmasını bildi mask
Büyütmek için resme tıklayın

Erzurumspor geri düştüğü maçı kazanmasını bildi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.

İlk yarı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

4. dakikada konuk takım hızlı hücumla Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalesine geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan Güray Vural'ın sert şutunda kaleci Sehic topu çıkardı.

21. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bokila'nın şutunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.

26. dakikada gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Eduok, ceza sahası önünde oldukça sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak üsten auta gitti.

31. dakikada Bokila'nın pasında topla buluşan Aykut'un ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Eduok'un kullandığı kornerde Sunu'nun ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu sonrası top yandan az farkla auta gitti.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.

48. dakikada orta sahada topu alan Manu, ceza sahasının önünde iki kişiyi çalımlayıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Sehic gole izin vermedi.

56. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağdan ceza sahasına giren Eduok'un kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Lukac topu ayaklarıyla çıkardı.

60. dakikada Akhisarspor öne geçti. Soldan çizgiye inen Güray Vural'ın yerden ortasında, Manu arka direkte topu ağlara gönderdi: 0-1.

73. dakikada mavi-beyazlı ekip eşitliği yakaladı. Hızlı gelişen atakta soldan Emrah Başsan'ın ortaladığı topu İbrahim Akdağ filelerle buluşturdu: 1-1.

77. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sağ kanattan Emrah Başsan'ın yaptığı ortada, ceza sahası içinde Sunu meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-1.

82. dakikada orta sahada topu kazanan Barbosa'nın uzaktan çektiği şutta kaleci Sehic meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Dün 23:15 TSİ AA Erzurum- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
ASKİ’Lİ GÜREŞÇİLER REKOR KIRDI mask
ASKİ’Lİ GÜREŞÇİLER REKOR KIRDI
Recep Topal Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Üçüncü Oldu mask
Recep Topal Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Üçüncü Oldu
Türk güreşçiler minderde tarih yazıyor mask
Türk güreşçiler minderde tarih yazıyor
Ali Palabıyık'ın ilk Fenerbahçe-Galatasaray derbisi mask
Ali Palabıyık'ın ilk Fenerbahçe-Galatasaray derbisi
Can Bartu Anısına Kadıköy’de Anlamlı Tören mask
Can Bartu Anısına Kadıköy’de Anlamlı Tören
PFDK'dan Mehmet Ekici'ye 3 maç ceza mask
PFDK'dan Mehmet Ekici'ye 3 maç ceza
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz" mask
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz"
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık mask
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık
Ankara’nın 3 Günlük Milyoneri Açıklamalar Yaptı mask
Ankara’nın 3 Günlük Milyoneri Açıklamalar Yaptı
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı mask
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı
Aquaman 2’nin Vizyona Gireceği Tarih Açıklandı! mask
Aquaman 2’nin Vizyona Gireceği Tarih Açıklandı!
Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi mask
Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi

GALERİ

Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü mask
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi mask
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi
Günün Özet Haberleri Videolu- Ankara Haber mask
Günün Özet Haberleri Videolu- Ankara Haber
Hakkari dağlarında artık huzur sesleri va mask
Hakkari dağlarında artık huzur sesleri va
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL