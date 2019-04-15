Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 23:23 TSİ- Yaşam G: Dün 23:24 TSİ

Turizmde 'sultan şehir' Edirne

Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden, eski Osmanlı başkenti Edirne, kültür, gastronomi, inanç ve doğa turizmindeki potansiyeliyle turistlerden ilgi görüyor.

Turizmde 'sultan şehir' Edirne mask
Büyütmek için resme tıklayın

Turizmde 'sultan şehir' Edirne

Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden, eski Osmanlı başkenti Edirne, kültür, gastronomi, inanç ve doğa turizmindeki potansiyeliyle turistlerden ilgi görüyor.

Osmanlı'ya başkentlik yapmanın bakiyelerini günümüze taşımasıyla kültürel, başta Selimiye olmak üzere camileri ve diğer dinlere ait ibadethaneleriyle inanç, Ege'ye kıyısı ile deniz, içerisinden geçen nehirler ve ormanlarıyla doğa turizmini bir arada sunan ender kentlerden Edirne, turizmde seçici davrananların da vazgeçilmez lokasyonları arasında yer alıyor.

Her geçen yıl ziyaretçi sayısını artıran Edirne, gelenlerin tekrar gelmek istediği "alışkanlık yaratan şehirler" arasında sayılıyor.

İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turisti çeken "Sultanlar Şehri, Şehirler Sultanı" olarak anılan Edirne'yi geçen yıl 3,5 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık verilerine göre Edirne'nin en çok turistin geldiği 3 kentten biri olduğunu söyledi.

Bu yıl yüzde 12'ye yakın artışla ocak ve şubat ayında 394 bin 115 bin yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Edirne'nin kendine has özellikleri ile turizmde hareketlilik kazandığını ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne hem sultanlar şehri, hem şehirler sultanıdır. Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehirdir. Medeniyetlerin birleştiği bir yerdir. Edirne'ye geldiğinizde Selimiye Camisi'nde Osmanlı'nın azametini görürsünüz. Selimiye'nin minarelerinde Mimar Sinan'ın zarif ustalığını görürsünüz. Eski Cami'ye gittiğinizde adeta Hacı Bayram Veli'nin hutbesini duyar gibi olursunuz.

Edirne'ye geldiğinizde Hasan Sezai dergahında kimsesizlere el kucak açan Hasan Sezai'nin sesini işitirsiniz. 2. Bayezid Külliyesi'nde kimsesizlerin ve duvarların devlet tarafından sahiplendiğini hissedersiniz. Bu şehri gerdanlık gibi saran köprülerin seyir teraslarında akşam güneşinin batışını izlersiniz. Sarayiçi'nde davul-zurna nağmelerinde yiğitliği görürsünüz. Kakava-Hıdrellez'de şenlenirsiniz, hayata ayrı bir açıdan bakarsınız."

Turizmde lokomotif şehir

Edirne'nin her zaman için Türkiye turizminin lokomotifi olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, "En sıkıntılı dönemlerde dahi Edirne'nin bu özelliği diğer il ve bölgelerimizi tetiklemiştir. Böylece ülke ekonomisine önemli katkı sağlanmıştır. Edirne, bin 585 tescilli tarihi eseriyle, İtalya'nın Floransa kentinden sonra metrekareye göre en çok tarihi eser düşen Avrupa'daki ikinci şehir olma özelliği taşır." dedi.

Hacıoğlu, Türkiye'nin en önemli kültürel turistik çekim merkezlerinden biri olan Edirne'nin İstanbul ve çevre illerin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'dan günübirlik ziyaretçileri çekerek önemli bir rekabet avantajına sahip olduğunu kaydetti.

Muhabir: Salih Baran

Dün 23:23 TSİ AA Edirne- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
LİSE YILLARINDA SAĞLAM DOSTLUKLAR mask
LİSE YILLARINDA SAĞLAM DOSTLUKLAR
Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi mask
Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi
Emekli Maaşının Haczedilmesiyle İlgili Yargıtay'dan Kötü Haber mask
Emekli Maaşının Haczedilmesiyle İlgili Yargıtay'dan Kötü Haber
Yenimahalle’ye sokak hayvanları yaşam alanı mask
Yenimahalle’ye sokak hayvanları yaşam alanı
Ankara’nın 3 Günlük Milyoneri Açıklamalar Yaptı mask
Ankara’nın 3 Günlük Milyoneri Açıklamalar Yaptı
Deprem Son Dakika Haberleri mask
Deprem Son Dakika Haberleri
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz" mask
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz"
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık mask
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık
Ankara’nın 3 Günlük Milyoneri Açıklamalar Yaptı mask
Ankara’nın 3 Günlük Milyoneri Açıklamalar Yaptı
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı mask
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı
Aquaman 2’nin Vizyona Gireceği Tarih Açıklandı! mask
Aquaman 2’nin Vizyona Gireceği Tarih Açıklandı!
Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi mask
Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi

GALERİ

Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü mask
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi mask
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi
Günün Özet Haberleri Videolu- Ankara Haber mask
Günün Özet Haberleri Videolu- Ankara Haber
Hakkari dağlarında artık huzur sesleri va mask
Hakkari dağlarında artık huzur sesleri va
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL