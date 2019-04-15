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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm mask
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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Haftaya maç fazlasıyla lider başlayan Liverpool, sahasında Chelsea'yi 2-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Şampiyonluk yarışındaki Manchester City, Crystal Palace deplasmanında 3-1 kazandı ve art arda 9. galibiyetine ulaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham ve Manchester United, haftayı seyircisi önünde 3 puanla kapattı. Tottenham, ligden düşmesi kesinleşen Huddersfield Town'ı 4-0, Manchester United da West Ham United'ı 2-1 yendi.

Premier Lig'in 34. haftasının ardından 85 puana ulaşan Liverpool, Manchester City'nin 2 puan önünde maç fazlasıyla zirvede yer aldı. Bu iki takımı, 67 puanlı Tottenham, 66 puanlı Chelsea, 64 puanlı Manchester United ve bu akşam Watford'a konuk olacak 63 puanlı Arsenal izledi.

La Liga

Lider Barcelona, ligin son sırasında yer alan Huesca ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Zirvenin en yakın takipçisi Atletico Madrid, Barcelona'nın puan kaybettiği haftada ağırladığı Celta Vigo'yu 2-0 yendi. Müsabakada Celta Vigo adına Okay Yokuşlu ve Emre Mor da görev yaptı. Emre Mor, takımıyla 129 gün sonra ilk 11'de yer aldı.

Valladolid'de Enes Ünal, takımının evinde Getafe ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede penaltıdan bir gol kaydetti.

La Liga'nın 32. haftası sonunda puanını 74'e çıkaran Barcelona, Atletico Madrid'in 9, bu akşam Leganes'e konuk olacak Real Madrid'in ise 14 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Serie A

Son şampiyon Juventus, SPAL deplasmanında 2-1 mağlup olarak şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçırdı.

İkinci sıradaki Napoli, Chievo'ya konuk olduğu maçı 3-1 kazandı. Chievo, ligden düşen ilk takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen ekiplerden Inter, deplasmanda Frosinone'yi 3-1, Milan da evinde Lazio'yu 1-0 yendi.

Serie A'nın 32. haftasını 84 puanla geçen Juventus'u, 67 puanlı Napoli, 60 puanlı Inter, 55 puanlı Milan izledi.

Juventus, 33. haftada evinde Fiorentina'yı yenmesi halinde veya Napoli'nin sahasında Atalanta'ya puan kaybetmesi durumunda üst üste 8. şampiyonluğuna ulaşacak.

Bundesliga

Almanya liginin lideri Bayern Münih, Kaan Ayhan'ın forma giydiği maçta Fortuna Düsseldorf'u deplasmanda 4-1 yendi.

Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05'i 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Son haftaların formda takımı Leipzig, evinde Wolfsburg'u 2-0'lık skorla geçerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Bundesliga'nın 29. haftası sonunda 67 puan toplayan Bayern Münih'i, 66 puanla Borussia Dortmund ve 58 puanla Leipzig takip etti.

Ligue 1

Lider PSG, takipçisi Lille'e 5-1 yenilerek şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kullanamadı. Ev sahibi Lille'de Mehmet Zeki Çelik de forma giydi.

Ligue 1'de 32. haftanın ardından bir maç eksiği bulunan PSG, 81 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 64 ve Olympique Lyon 56 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

PSG, bu hafta Nantes'a konuk olacağı karşılaşmayı kazanırsa son 7 yılda 6. kez şampiyon olacak.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan

Dün 23:29 TSİ AA İstanbul- Spor

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