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16 Nisan Çeyrek Altın Fiyatları Ne Kadar 

Altın fiyatlarında son durum birçok vatandaşı yakından ilgilendiren gelişme olarak öne çıkıyor. Çeyrek altın fiyatlarının bu gün ne kadar olduğunu merak edenler internet üzerinden araştırma yapıyor.

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16 Nisan Çeyrek Altın Fiyatları Ne Kadar 

Altın fiyatlarında son durum birçok vatandaşı yakından ilgilendiren gelişme olarak öne çıkıyor. Çeyrek altın fiyatlarının bu gün ne kadar olduğunu merak edenler internet üzerinden araştırma yapıyor. 15 Nisan fiyatına göre  16 Nisan 2019 itibarıyla anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları…

Birçok yatırımcı için güvenli liman olarak görülen ve yatırımcısını hiçbir zaman üzmeyen altında son gelişmeler neler? Yatırımcılar altın fiyatlarının günden güne yükselişini yakından takip ediyor. Son dönemde yatırım yapmak için birçok vatandaşın tercihi olan altın, yatırımcılarını kazandırmaya devam ediyor. Altının gram fiyatı son günlerde giderek artıyordu. 15 Nisan 2019 itibarıyla altının yükselişi 239,68 lira civarında dengelenmiş vaziyette görülüyor.

15 Nisan 2019 gününde 240 lira sınırına yaklaşan gram altının fiyatı uluslararası piyasada ons altındaki hızlı düşüşten etkilendi. 15 Nisan 2019 itibarıyla gerileyen gram altın fiyatları önceki günün kapanışına göre günü 239,68 liradan tamamladı.

Altın Tekrar Yükselişe Geçti

Altının gram fiyatı, bugüne dolar kurunda artışın devam etmesiyle tekrar yükselişe geçti. Günün erken saatlerinde 09.30 civarında dünkü kapanış değerlerine göre  239,68 lira seviyesine kadar çıkış gösteren gram altının fiyatı, bu seviyelerde dengelendi. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 392 lira, Cumhuriyet altını ise 1.613 liradan satılmaya başlandı.

Analistler, bugün ABD’de tüketici güven endeksi ve Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi verilerinin yakından takip edilmesi yönünde yorumlamalarda bulundu.  Altınının önümüzdeki günlerde seyrinin kestirebilmek isteyen yatırımcılar analistlerin değerlendirmelerine kulak veriyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.288 dolar seviyesinde olmasının altının önümüzdeki günlerdeki seviyesi için önemli direnç konumunda olduğunu belirten analistler, 1.288 doların da destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Yurt içinde, dün itibarıyla dolar kurundaki yükseliş eğilimi devam etti. Bu durumun gram altının fiyatında önemli bir etkiye sahip olduğunu ve gram altının fiyatında düşüşü sınırlayan önemli bir gelişme olduğunu ifade eden analistler, eğer gram altın fiyatının 240 lira üzerinde kalıcı olabilirse, 247 liranın gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

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Dün 23:36 TSİ - Ekonomi

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