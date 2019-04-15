“Süper Burunlar” Güvenlik Güçlerinin En Büyük Yardımcısı

Van Jandarma Komutanlığı tarafından eğitilen ve 9 görev alanında kullanılan 26 dedektör köpek, güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı olarak operasyonlarda görev alıyor. Uyuşturucu, silah ve patlayıcı gibi mühimmatların gizlendiği yerlerden bulunmasında görevli olan dedektör köpekler, suçlulara ve suça engel olmaya devam ediyor.

“Süper Burun” adı verilen köpekler, Van’da silah ve uyuşturucu kaçakçılarının bütün emellerine engel oluyor. Van’da görev yapan güvenlik görevlilerinin birbirinden başarılı operasyonlarında onların da imzası var. Bu operasyonlarda, uyuşturucu maddeleri, silah ve patlayıcı gibi mühimmatları suçluların gizlediği yerlerden bulup çıkaran dedektör köpekler, ülke güvenliğinde de büyük bir paya sahip.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı’nda detaylı bir eğitimden geçirilen dedektör köpekler, eğitimlerinin ardından “süper burun” olarak operasyonlarda kullanılarak, bölge güvenliğinin ve huzur ortamının sağlanmasında büyük rol üstleniyor.

Van Jandarma Komutanlığı’nın görev bölgesi içerisinde; uyuşturucu, mayın, erzak, bomba, kadavra, iz takip, arama kurtama, asayiş ve tütün tespit alanlarında ayrı ayrı eğitilen köpekler, bu özel alanlarda özel eğitmenler tarafından gördükleri eğitimin ardından göreve hazır bir hale getiriliyor. “Süper Burunlar” bugüne kadar birçok yurt içi ve yurt dışı operasyonda başarıyla görevlerini yerine getiriyorlar.

3 ila 6 Ay Arası Eğitim Alıyorlar

Jandarma Genel Komutanlığı’nın yetki alanı içerisindeki operasyonlarda toplam 11 farklı alanda 654 adet köpeğin görev yaptığını belirten, arama kurtarma köpeği sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Adem Kaya, bu köpeklerin eğitime başlamadan önce JAKEM komutanlığında 11 farklı branşa göre ayrıldıklarını ifade etti.

Köpek ile eğitmenleri arasında zamanla duygusal bir bağ kurulduğunu açıklayan Uzman Çavuş Kaya, bu bağın kurulamadığı durumlarda köpeğin beklenilen performansı gösteremediğinin altını çizdi. Operasyonlarda en başarılı olan köpeklerin eğitmenleri ile arasında güçlü bağlar olduğuna dikkat çeken Kaya, dedektör köpeklerin bugüne kadar birçok başarılı operasyonda hizmet verdiklerini kaydetti.

Uzman Çavuş Adem Kaya, dedektör köpeklerin normal bir insana göre 700 – 800 kat daha iyi koku aldıklarını, bu sebeple onlara “süper burun” adını taktıklarını ifade etti.