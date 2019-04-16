Türkiye’de Kalp Rahatsızlıkları Artıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, dünya çapında 18 milyondan fazla insan her yıl kalp rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını kaybediyor. Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Bahadır Dağdeviren, Türkiye’de kalp rahatsızlıklarının ve buna bağlı olarak ölüm vakalarının arttığına dikkat çekti.

Geçtiğimiz gün açıklanan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre yılda 18 milyon insan kalp ve damar hastalıklarına bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayata veda ediyor. İnsanların bu konuda yeterli bilince ulaşamamış olması ve gerekli önlemleri almamaları sebebiyle bu rakamın 2030 yılıında 23 milyona yükseleceği ön görülüyor.

Türkiye’de Kalp Sağlığı Risk Altında

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine bakıldığında da ülkemizde kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin sayısının hiç de az olmadığı görülüyor. TÜİK’in en güncel verileri göz önünde bulundurulduğunda ölümlerin % 40’ının kalp ve damar hastalıkları sebebiyle ortaya çıkması dikkat çekiyor.

Bu konuyla ilgili vatandaşlara önemli bilgiler veren Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Dahili Tıp bilimleri Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahadır Dağdeviren, kalp sağlığında diş bakımının büyük rol oynadığına değindi.

Diş sağlığının bozulmasının, kalp rahatsızlıkları yaşanmasında büyük risklere sebep olduğunu belirten Dağdeviren, ağızdaki bakterilerin sağlıksız dişler vasıtasıyla damarlarda iltihaplanmalara yol açtığını ve kalp kapakçıklarının da işlevini kaybetmesine neden olduklarını kaydetti.

Kalp Ameliyatından Önce Dişe Bakılıyor

Genel olarak kalp ameliyatlarından önce bütün hastaların ağız ve diş bakımlarını yaptırmış olmalarına dikkat ettiklerini belirten Prof. Dr. Bahadır Dağdeviren, ameliyatlar öncesinde çürük diş olmamasını garanti altına almalarının, kalp ameliyatı gerçekleştikten sonra iyileşme sürecini olumsuz etkileyen bir durumun ortadan kaldırılması anlamına geldiğini ifade etti.

Bununla birlikte Dağdeviren, özellikle kalp sağlığı ve tıp dünyasında, kalp damar tıkanıklıklarında dişte oluşan bakterilerin neden olduğuna dair birtakım şüphelerin de giderek arttığına değindi.

“Ne yaparsanız yapın, isteyerek yapın” diyerek vatandaşlara kalp sağlığının korunmasında önemli tavsiyelerde bulunan Dağdeviren, günlük hayatın stresinden uzaklaşmanın, kiloyu korumanın ve diş sağlığına özen göstermenin kalp ve damar hastalıklarından uzak kalmada önemli rolleri olduğunun altını çizdi.