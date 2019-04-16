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Aydın'dan 48 ülkeye "treyler" ihracatı

Petrol, LPG, kimyasal ve gıda tankerlerinin yanı sıra şasi, damper ve silobas üretimi yapan OKT Trailer, geçen yıl 48 ülkeye 12 milyon avroluk ihracat yaptı OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş: "Birçok ülkenin şartlarına uygun treyler üretiyoruz. Suudi Arabistan ve Ürdün önemli pazarlarımızdan biri. Afrika ülkelerine hakimiz. Avrupa'da da iyi bir satış hacmimiz var"

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MEHMET ÇALIK - Aydın'da faaliyet gösteren OKT Trailer şirketi, ürettikleri katma değeri yüksek treylerleri 48 ülkede pazarlıyor.

Aydın'da yaşayan Ramazan Maraş, "OK Kardeşler" adıyla 1981 yılında kurduğu treyler şirketini zamanla büyütüp 2012'de oğulları Gökhan, Hakan ve Fatih Maraş'a devretti.

Geçen sürede şirketi büyüten ve üretim alanını 60 bin metrekareye çıkartan Maraş kardeşler, farklı treyler modellerine yöneldi.

Petrol, LPG, kimyasal ve gıda tankerlerinin yanı sıra, şasi, damper ve silobas üretimi yapan şirket, geçen yıl 48 ülkeye 12 milyon avroluk ihracat yaptı.

Şirket aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nda uçakların acil iniş durumlarında oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla pist köpükleme aracı üretti.

OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, AA muhabirine, aralarında kaynakçı kadınların da bulunduğu 250 kişiye istidam sağladıklarını söyledi.

Dış pazara önem verdiklerini dile getiren Maraş, "Ülkemizin cari açığının kapanması için daha fazla ihracat yapmamız lazım. İthal ettiğimiz ürünleri burada üreterek Türk ekonomisine katkı sağlayabiliriz." diye konuştu.

Şirketin genel müdürü Hakan Maraş ise iç pazarda yaşanan daralmadan dolayı ihracata yoğunlaştıklarını ifade etti.

Üretimin yaklaşık yüzde 80'ini yurt dışına sattıklarını vurgulayan Maraş, şunları kaydetti:

"Birçok ülkenin şartlarına uygun treyler üretiyoruz. Suudi Arabistan ve Ürdün önemli pazarlarımızdan biri. Afrika ülkelerine hakimiz. Avrupa'da da iyi bir satış hacmimiz var. İskandinav ülkelerinin yanı sıra İngiltere'de son dönemde yükselen bir pazar. Buraya da düzenli bir ihracat durumumuz var. Aynısını korumaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Arabistan ve Afrika ülkelerine tehlikeli ürünlerin taşınmasıyla ilgili tanker satışı yapıyoruz."

Katma değeri yüksek ve müşteriye özel ürünlere odaklandıklarını dile getiren Maraş, tehlikeli maddenin kara yolunda taşınması mevzuatı çerçevesinde ürettikleri 54 bin litre kapasiteli 4 dingilli, dünyada ADR sertifikasını almış en büyük üretimlerinden biri olan projeyi tamamladıklarını ifade etti.

Maraş, sektörde Avrupa ülkeleri ve Çin ile rekabet ettiklerini sözlerine ekledi.

Bugün 11:17 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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