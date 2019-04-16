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Hanımlar bilgisayar destekli muhasebecilik sertifikası aldı

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evindeki bilgisayar destekli muhasebe kursuna katılan kadınlar, 559 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.

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Kadınlara yönelik spordan sanata, eğitimden kültüre birçok alanda hizmet veren Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri, yaptığı çalışmalarla sosyal belediyecilikte adından sıkça söz ettiriyor. Hayata geçirilen projelerle kadınlara mutlu bir yaşam sunulan hanım evlerinde birbirinden güzel kurslar açılıyor. Bu kurslara katılan kadınlar aldıkları teorik bilgileri uygulamaya koyarak yeni meslekler ediniyor. Bu kapsamda Ayyıldız Hanım Evinde devam eden bilgisayar destekli muhasebe kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler, MEB onaylı sertifika aldı. Düzenlenen mini bir programla sertifika almanın heyecanını yaşayan hanımlar “Belediyemizin sunmuş olduğu imkânlardan faydalanarak yeni meslekler ediniyoruz. Burada öğrendiklerimiz hayatımıza artı değer kazandırıyor. Bu nedenle tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını ifade etti.

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