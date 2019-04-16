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TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi İKÜSAG'da

TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi'nde (İKÜSAG) sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

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Heykel ve yağlı boya resimlerden oluşan 18 eserin yer aldığı "TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi", İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi'nde (İKÜSAG) sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi'den (İKÜ) yapılan açıklamaya göre, İKÜSAG, 2018-2019 sanat sezonunun yedinci sergisinde, 13 sanatçının eserlerinden oluşan TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi'ni sanatseverlerle buluşturuyor.

Heykel ve ağırlıklı olarak yağlı boya resimlerden oluşan 18 eserin yer aldığı sergi, 24 Nisan'da gerçekleştirilecek açılışla görücüye çıkacak.

İKÜ Ataköy Yerleşkesi'nde bulunan İKÜSAG’da sanatseverleri ağırlayacak seçki, 10 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

"Sanatın farklı alanlarında sergiler açıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, seçkinin, İKÜSAG'ın bu sanat sezonunda gerçekleştirdiği yedinci sergisi olduğunu bildirdi.

Sanatın farklı alanlarında sergiler açtıklarını belirten Üstünipek, "Bu sergide de, genç sanatçıları aramızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Üniversite galerisi olarak genç bir kitleyi barındırıyoruz ve kuşaklar birbirini daha iyi anlıyor. Kendi kuşaklarının sanatçılarıyla daha rahat uzlaşabiliyorlar. Özellikle Sanat Yönetimi bölümü öğrencileri için bu sanat etkinlikleri onların çalışma sahası. Çünkü bu serginin kurulumunda öğrencilerimizin de çok büyük katkısı var." değerlendirmesinde bulundu.

"Sanat, kuşaklar arasında iyi bir iletişim aracı"

TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bülent Ünal'da genç sanatçıları kazanılmasına destek verebilmek amacıyla TÜYAP Sanat Koleksiyonu’nu oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kültürel yakınlaşmaya olanak sunan sanat, aynı zamanda kuşaklar arasında iyi bir iletişim aracı. Sanatın gücüne ve değerine inanan bir kurum olarak genç sanatçılarımızın kazanılmasına destek verebilmek bizleri onurlandırıyor. Bu sergide de TÜYAP Koleksiyonu’nun genç sanatçıların özgün resim ve heykel çalışmalarından derlediğimiz bir kesitini sunmaktan mutluyuz. Her sanatsal etkinliğin, sanatın ve sanatçının toplum içindeki kıymetinin bilinmesine önemli katkı sağladığına inanıyoruz."

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