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BAŞKAN ALTINOK’A ZİYARETÇİ AKINI DEVAM EDİYOR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mazbatasını aldığı günden itibaren tebrik ziyareti için makamına gelen siyasetçileri, büyükelçileri, bürokratları, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve vatandaşları misafir etmeyi sürdürüyor.

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CEVDET YILMAZ’DAN BAŞKAN ALTINOK’A ZİYARET

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mazbatasını aldığı günden itibaren tebrik ziyareti için makamına gelen siyasetçileri, büyükelçileri, bürokratları, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve vatandaşları misafir etmeyi sürdürüyor. Tebrik ziyaretleri kapsamında Başkan Turgut Altınok’u, Başbakan eski Yardımcısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, AK Parti Eski Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek ve Bingöl Valisi Kadir Ekinci ziyaret etti. Misafirlerini kapıda karşılayan Başkan Altınok daha sonra misafirleriyle birlikte makama geçti. Altınok, konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, gündeme dair çeşitli sohbet gerçekleştirdi. “İKİ DEVLET, TEK MİLLETİZ”

Sabahın erken saatlerinde Keçiören’in cadde ve sokaklarındaki vatandaşları selamlayarak mesaisine başlayan Başkan Altınok, daha sonra makamına gelen ziyaretçilerle yakından ilgileniyor. Başkan Altınok’u gün içerisinde yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce kişi ziyaret ederken, özellikle Türkiye’nin yakın ilişkiler kurduğu Türki Cumhuriyetlerin büyükelçileri de tebrik için Keçiören Belediye Başkanı Altınok’un makamına misafir oluyor.

Dünkü tebrik kabullerinde Başkan Altınok’u Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Altınok’a başarılar dileyen ve tablo hediye eden Büyükelçi Hazar İbrahim, Başkan Altınok ile sohbetlerinde Türkiye-Azerbaycan dostluğuna ilişkin görüş alışverişinde bulundular. Başkan Altınok, “Biz iki devlet tek milletiz. Liderler nezdinde devam eden dostluk ilişkilerimizi sürdürmek ve kuvvetlendirmek için yerel yönetimler olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Hazar İbrahim’e teşekkür ediyorum” dedi.

KEÇİÖREN SİZİN EVİNİZ, HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Başkan Altınok daha sonra tebrik ziyaret için gelen Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamhodjaev’i makamında ağırladı. Agzamhodjaev’le de bir süre sohbet eden Başkan Altınok, “Keçiören sizin eviniz, her zaman yanınızdayız. Özbekistan'ın başarısı bizim başarımızdır, Özbekistan'ın sorunu bizim sorunumuzdur. Biz iki devlet olarak kardeşiz” diye konuştu. “SİZ HALKIN İTİBARINDA OLAN BİR BAŞKANISINIZ”

Agzamhodjaev de Başkan Altınok’un Belediye başkanlığı görevine seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çok tecrübeli bir başkan olduğunuzu bildiğimiz için adaylık döneminde gönlümüz hep sizden yanaydı. En önemli şey halkın itibarın da olmaktır. Siz halkın itibarında olan bir belediye başkanısınız. Üstelik yüzde 52 ya da 53’lük bir oyla değil, yüzde 64’lük büyük bir oy oranıyla seçildiniz. Bu da oldukça önemli bir başarıdır” diye duygularını ifade etti. Agzamhodjaev ziyaretinde, Başkan Altınok’a Özbekistan’a özgü kaftan hediye etti.

TEBRİK ZİYARETLERİ AKŞAMA KADAR DEVAM ETTİ

Gün içerisinde devam eden tebrik ziyaretlerinde Başkan Altınok’u sırayla, Baltacı Mehmet Paşa ve Yasiyen Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsa Gülder, Balâlı iş insanları ile Davdanlı, Akkoyunlu ve Ergin mahallesi muhtarları, Osmancık Baltacı Mehmet Paşa ve Yasiyen Köyleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleri, Araştırmacı Yazar Gökhan Çayırlı, Karadenizlilerin Sesi Gazetesi İmtiyaz Sahibi Osman Işık, Ankara PTT Başmüdürlüğü Destek Hizmetleri ve Ulaşım Müdürü Salih Arı, Balâ Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Sığın, Karakeçili Belediye Başkanı Veysel Aydemir, MHP Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Abdullah Polat, Keçiören İlçe Sağlık Müdürü Hakan Nakiboğlu, Keçiören İlçe Müftüsü Mehmet Şahin ve beraberindeki heyet ile yüzlerce Ankara ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar ziyaret etti.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Caddesi No: 1 Kalaba Kent Meydanı /Keçiören – ANKARA Tel: +90 312 361 10 40 Faks: +90 312 361 10 29 E-Posta: keciorenbelbasyay@gmail.com

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Bugün 13:21 TSİ Ankara/ Keçiören- Siyaset

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