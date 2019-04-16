Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay

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Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen üçüncü oturumda; geçen toplantı tutanak özetinin oylanmasının ardından Başkan Yavaş, Büyükşehir, EGO ve ASKİ’nin 2018 Mali yılı Faaliyet Raporlarının yer aldığı Başkanlık Yazılarının gündeme alınmasını oylamaya sundu.

Başkentliler yoğun ilgi gösterdi

Oy birliği ile gündeme alınan Faaliyet Raporlarının görüşülüp karara bağlanması için yasa gereği Meclise 1. Başkanvekilinin başkanlık etmesi gerektiğini söyleyen Başkan Yavaş, koltuğunu 1. Başkanvekili Fatih Ünal’a bırakarak, Meclis sıralarına geçti.

Büyükşehir, ASKİ ve EGO’nun 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporları oy çokluğu ile kabul edilirken, toplantıya Başkentliler de yoğun ilgi gösterdi.

(İHA)