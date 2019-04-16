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Ankara hak ettiği ölçüde turizmden payını alamıyor

Başkent’te Turizm Haftası kutlamaları Samanpazarı’ndan Ankara Kalesi’ne kortejle başladı. Kale önünde konuşan Vali Vasip Şahin, “Ankara hâlâ hak ettiği ölçüde turizmden payını alamıyor. Ankara’yı daha iyi bir noktaya taşıyacağız” dedi.

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Turizm Haftası kutlamaları Ankara’da başladı. Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Ahi Elvan Camisi önünde buluşan Ankara seymenleri, mehter takımı, halk oyunları ekibi ve vatandaşlardan oluşan grup, kortej oluşturarak Ankara Kalesi’ne çıktı. Başkent’in önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Ankara Valisi Vasip Şahin, “Ankara hâlâ hak ettiği ölçüde turizmden payını alamıyor. İnşallah bizim ve paydaşlarımızın gayretiyle Ankara’yı daha iyi bir noktaya taşıyacağız” diye konuştu. Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü:

BİRÇOK MANEVİ ZENGİNLİK VAR
Ankara, hem coğrafi olarak hem siyasi hem de idari ülkemizin kalbi. Dolayısıyla Ankara’nın kendine has bir turizm potansiyeli var. Ayrıca Selçuklu ve Osmanlı mirası bir şehir olması hasebiyle de var. Tarihî, manevi, kültürel zenginliği olan bir şehir. Hacı Bayram-ı Veli gibi büyük bir zenginliğimiz var. Bu bile tek başına Ankara’yı büyük bir cazibe merkezi yapar. Kaldı ki benzer birçok manevi zenginliğimiz var.

DAHA İYİ NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ

Ayrıca Ankara, sağlık ve termal turizm açısından da oldukça zengin ve avantajlı bir şehir. Ankara hem ülkemizde hem uluslararasında gün geçtikçe daha da zenginleşecek, daha da cazip hâle gelecektir. Ankara hâlâ hak ettiği ölçüde turizmden payını alamıyor. İnşallah bizim ve paydaşlarımızın gayretiyle Ankara’yı daha iyi bir noktaya taşıyacağız.

KATKIDA BULUNACAĞIZ

Ankara olarak turizmde dünya süper liginde zirveye doğru mücadele ettiklerini göstereceklerini kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de,

Türkiye’nin başkentinin de turizmde var olduğunu ve bütün paydaşlarla turizmin gelişmesine katkıda bulunacaklarını aktardı. Programa, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da katıldı.

Bugün 13:57 TSİ - Gündem

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