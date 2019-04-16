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Polatlı'da Çöpten Gübre Projesi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Esentepe Ortaokulu, ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "4004 doğa eğitimi ve bilim okulları" projesi kapsamında "çöpten gübre" projesi çalışmasıyla destek buldu.

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Esentepe Ortaokulu, ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "4004 doğa eğitimi ve bilim okulları" projesi kapsamında "çöpten gübre" projesi çalışmasıyla destek buldu.

Farkındalık sağlamak için böyle bir proje gerçekleştirdiklerini belirten Esentepe Ortaokulu Müdürü Selma Sevindik, "Okulumuzda yıllardır çeşitli etkinliklerle desteklediğimiz 'atık değerlendirme ve geri dönüşüm' faaliyetlerine katkı sağlamak amaçlı katıldığımız bu projenin öğrencilerimizde çevre bilinci oluşturma konusunda çok etkili olacağını düşündük. Bu amaçla okulumuzun Fen Bilimleri öğretmeni Eda Kısacık Camcı yaptığı araştırmalara sonucunda ilgi ve seviyelerine uygun olarak TÜBİTAK tarafından desteklenen 4004 Doğal Eğitimi ve Bilim Okulları projesi kapsamında desteklemekte olan 'Çöpten Gübreye' yetkililerine ulaşmış ve okul adına başvuru yapmıştır. Proje etkinliği detaylarında belirtilen faaliyetler geri dönüşüm ve çevre bilinci konularını öğrencilerin zihninde somutlaştırmak ve bu konuya karşı olumlu tutum geliştirmek adına ilgi uyandırıcı nitelikte faaliyetler olacaktır. Proje, organik atıklar ve geri dönüşüm yöntemleri olan kompostlama ve vermikapostlama konusunda bilgi ve farkındalık sağlamaya yönelik bir projedir. Bizler de bütün dünya gibi bizim öğrencilerimizin de bu konuda kat etmesi gereken yollar olduğunu düşünerek okulumuz adına bu adımı attık. Proje kapsamında okulumuz Fen Bilimleri Öğretmeni Eda Kısacık Camcı ve İngilizce Öğretmeni Emre Koç, 20 tane 6.sınıf öğrencilerimizle 18.04.2019 tarihinde ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde olacaklar" dedi.

Projenin takip kontrol ve müracaatını gerçekleştiren Esentepe Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Eda Kısacık Camcı ise proje hakkında verdiği bilgide destek sağlayan herkese teşekkür etti. Camcı, "Orta Doğu Teknik Üniversite Bilim ve Toplum merkezine biz müracaat ettik. Ben daha önceden bu tür sosyal ve proje bazında olan etkinlikleri takip ediyorum. Ayrıca bu proje TÜBİTAK tarafından da desteklenen bir projedir. Proje çöpten gübreye projesidir, çevre bilincinin ortaya koyulması hususunda önemli bir projedir. Daha önce bu proje 3-4 defa uygulandı bu defa ise bizim okulumuz uygulamada seçildi. Bizde internet üzerinden müdürümüzün de onayını alarak okul olarak başvurumuzu yaptık. 6. Sınıflar olarak başvuruda bulunduk ve projeye başvurumuz kabul edildi" diye konuştu.

Bugün 14:06 TSİ Ankara/ Polatli- Gündem

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