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VEFAT ETTİĞİ GÜN BÖBREK BULUNMUŞ

17 yıldır böbrek nakli bekleyen genç kızın hayatını kaybettiği akşam kendisine uygun böbrek bulunduğu öğrenildi. Acılarının büyük olduğunu belirten baba Alim İşlek, dün Ege Üniversitesi Hastanesinden kendisinin arandığını, kızım için uygun organ bulunduğunu bildirdiklerini söyledi.

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VEFAT ETTİĞİ GÜN BÖBREK BULUNMUŞ

Manisa Selendi’de yaklaşık 17 yıldır böbrek yetersizliği nedeniyle evinde diyaliz tedavisi gören Elif İşlek, 10 gün önce bağırsaklarından rahatsızlanarak, Manisa Şehir Hastanesine acile kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İşlek, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını kaybetti.

Hayatını yitiren Elif İşlek için bugün öğle namazını takiben Selendi Merkez Camii’nde cenaze töreni tertip edildi. Cenaze namazına Selendi Kaymakamı Can Atak, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Selendi İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt ile camii imamı olan babası Alim İşlek, akrabaları, arkadaşları ve çok sayıda komşu ve vatandaş katıldı.

Cenaze namazını Selendi İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt kıldırırken, duasını babası Alim İşlek yaptı. Genç kızın cenazesi Selendi Şehir Mezarlığında gözyaşlarıla beraber toprağa verildi. Cenazede Elif İşlek’in ailesi ve yakınları, törende büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan 17 yıldır böbrek nakli olmasını isteyen genç kızın yaşamını yitirdiği akşam kendisine uygun böbrek bulunduğu hastane tarafından bildirildi. Acılarının büyük olduğunu belirten baba Alim İşlek, dün Ege Üniversitesi Hastanesinden kendisinin telefonla arandığını, kızım için uygun organ bulunduğunu bildirdiklerini söyledi.

(İHA)

Bugün 19:07 TSİ İHA Manisa- Asayiş

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