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Türkiye'de ve Dünyada gün içerisinde gündem olan haberler, AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK’ya sundu, Bakan Albayrak, Beyaz Saray’da Trump ile görüştü, İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu, Kara Kuvvetlerine FETÖ operasyonu: 48 gözaltı kararı

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Günün Videolu Özet Haberleri

Türkiye'de ve Dünyada gün içerisinde gündem olan haberler, AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK’ya sundu, Bakan Albayrak, Beyaz Saray’da Trump ile görüştü, İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu, Kara Kuvvetlerine FETÖ operasyonu: 48 gözaltı kararı özetlerini izleyebilirsiniz.

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK’ya sundu

AK Parti İstanbul’da yerel seçimin iptali ve yenilenmesi için olağanüstü itirazını yaptı.

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Bakan Albayrak, Beyaz Saray’da Trump ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik" dedi.

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İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da yaklaşık bin polisin katıldığı dev uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 200 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 152 şüpheli gözaltına alındı.

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Kara Kuvvetlerine FETÖ operasyonu: 48 gözaltı kararı

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 26’sı muvazzaf 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Antalya’da feci kaza: 3 ölü, 14 yaralı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

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Yılanı kurtaran çobanların cesaretleri korkuttu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde suyun içinde taşların arasında sıkışan yılan çobanlar tarafından kurtarıldı. Cesaretleri ile izleyenleri korkutan çobanların yorumları ise güldürdü.

(İHA)

Bugün 19:24 TSİ İHA İstanbul- Gündem

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