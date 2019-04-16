Günün Videolu Özet Haberleri
Türkiye'de ve Dünyada gün içerisinde gündem olan haberler, AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK’ya sundu, Bakan Albayrak, Beyaz Saray’da Trump ile görüştü, İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu, Kara Kuvvetlerine FETÖ operasyonu: 48 gözaltı kararı özetlerini izleyebilirsiniz.
AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK’ya sundu
AK Parti İstanbul’da yerel seçimin iptali ve yenilenmesi için olağanüstü itirazını yaptı.
- ....
Bakan Albayrak, Beyaz Saray’da Trump ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik" dedi.
- .....
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu
İstanbul’da yaklaşık bin polisin katıldığı dev uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 200 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 152 şüpheli gözaltına alındı.
- ...
Kara Kuvvetlerine FETÖ operasyonu: 48 gözaltı kararı
FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 26’sı muvazzaf 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
- ...
Antalya’da feci kaza: 3 ölü, 14 yaralı
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
- ....
Yılanı kurtaran çobanların cesaretleri korkuttu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde suyun içinde taşların arasında sıkışan yılan çobanlar tarafından kurtarıldı. Cesaretleri ile izleyenleri korkutan çobanların yorumları ise güldürdü.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz