Turizm Haftası kutlamaları Ankara Kalesi’nde başladı

Ankara’da ‘Turizm Haftası’ Ahi Elvan Cami önünde başlayan kortej yürüyüşü ile kutlanmaya başlandı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Ankara Turizmi için bütün paydaşlarımıza açık çek veriyorum" dedi.

Turizm Haftası dolayısıyla Ankara Kalesi’nde sona eren bir kortej düzenlendi. Korteje, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, Ankara Kulübü, Kalaba Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi, Subayevleri Mesleki Tekniki Anadolu Lisesi ve Halim Şaşmaz Ortaokul öğrencileri katıldı. Kısa yürüyüşün ardından katılımcılar Ankara Kalesi önünde bir araya geldi. Kale önündeki kutlamalar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının gösterisiyle başladı ve ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Vasip Şahin: “Ankara tarihi, manevi ve kültürel zenginliği olan bir şehir”

Ankara Valisi Vasip Şahin, açılış konuşmasında, "Bu bir hafta boyunca, Ankara Turizm’ini tekrar konuşma, neler yapılması gerekir konularını tekrar müzakere etme fırsatı bulacağız. Ankara ülkemizin başkenti, ülkemizin kalbi. Hem bu, coğrafi olarak böyle, hem siyasi, hem idari olarak böyle. Türkiye, Ankara’dan yönetiliyor, dolayısıyla Ankara’nın kendine has turizm potansiyeli de var. Tarihi zenginliği, manevi zenginliği, kültürel zenginliği olan bir şehir. Hacı Bayram Veli gibi hemen yanı başımızda komşusu olduğumuz bir zenginliğimiz var. Tek başına bu bile, Ankara’yı önemli bir cazibe merkezi yapmaya yeter. Haftayı kutluyor, bu sektörde çalışan özel ve kamu bölümünde çalışan tüm arkadaşlarıma kolaylıklar ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Asım Balcı: “Turizmi geliştirme konusunda her türlü teklife açığız.“

Törende konuşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, Ankara’da turizm geliştirilecekse bunun ilk adresinin Ankara Kalesi olduğunu vurgulayarak, “Burada binlerce yıllık tarih ve kültür var. O bakımdan buraya daha fazla insan çekmemiz, buranın tanıtımını daha fazla yapmamız gerekiyor. Altındağ Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte bütün paydaşlarımıza da davette bulunuyoruz. Buraların daha fazla turizme kazandırılması için her türlü teklife açığız, kapımız açık. Her türlü teklifi getirebilirsiniz, biz sizin yanınızda olacağız, yeter ki buraya daha fazla insanı çekelim, daha fazla tanıtımını yapalım. Geçmiş dönemlerde de buraya geldik, bütün paydaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, esnafımızla toplantılar yaptık. Yapılacaklarla ilgili Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz bir yol haritası hazırlıyor, biz İlçe Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.” diye konuştu.

Kutlama, Ankara Kulübü Derneği Seymenleri ve Bacı Erenler’in gösterisinin ardından İç Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonun ikramlarıyla son buldu.