Osmanlıspor taktik çalıştı

OSMANLISPOR TAKTIK ÇALIŞTI

CUMA GÜNÜ DEPLASMANDA BIREVIM ELAZIĞSPORLA KARŞILAŞACAK OLAN BAŞKENT EKIBI BU MAÇIN TAKTIKLERINI ÇALIŞTI.

Spor Toto 1. Ligin 30. haftasında deplasmanda Birevim Elazığspora konuk olacak olan Osmanlıspor taktik ağırlıklı çalışmayla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Osman Özköylü nezaretindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Çalışmalara tedavileri devam eden Tugay Kacar ve Ahmet Eyüp Türkaslan katılmadı. Mor-sarılı ekip ısınma koşusuyla antrenmana başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde tam sahada taktik ağırlıklı çalışma yapan başkent ekibi antrenmanı sonlandırdı.