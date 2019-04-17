Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:56 TSİ- Gündem G: Bugün 09:57 TSİ

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının yolu açıldı

Mısır parlamentosu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının önünü açan Anayasa değişikliğini onayladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının yolu açıldı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının önünü açan Anayasa değişikliği parlamentoda onaylandı.

Devlete ait El-Ahram gazetesinin haberine göre, Meclis Genel Kurulunda yapılan oylamada Anayasa'nın 241'inci maddesinde değişiklik öngören teklif kabul edildi.

Meclisteki 596 milletvekilinden 554'ünün katıldığı oylamada 1 milletvekili çekimser kalırken, 22 milletvekili ret, 531 milletvekili ise evet oyu kullandı.

Anayasanın söz konusu maddesi şu şekilde değiştirildi:

"Mevcut Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 2018'de cumhurbaşkanı seçildiğinin ilanının üzerinden 6 yıl geçtikten sonra sona erer ve bir kere daha seçilebilir."

Anayasada yapılan bu değişikliğe göre Sisi, birinci dönem cumhurbaşkanlığına 2018'de başlamış sayılıyor.

Düzenlemeye göre, birinci dönem cumhurbaşkanlığı 2024'te sona erecek Sisi, 6 yıllık yeni dönem için ikinci kez aday olabilecek ve böylece 2030'a kadar görevde kalabilecek.

Mısır'da yürürlükteki 2014 Anayasası cumhurbaşkanına her biri dörder yıldan en fazla 2 dönem görev yapma hakkı tanıyordu. Buna göre ikinci kez 2018'de cumhurbaşkanı seçilen Sisi'nin görevi 2022'de bitiyordu.

Referanduma sunulması gerekiyor

Mısır Parlamentosu Başkanı Ali Abdulal, Anayasa'nın 241'inci maddesinde yapılan değişikliğin derhal uygulanacağını belirtti.

Abdulal, ikinci 6 yıllık sürenin siyasi adaleti gerçekleştireceğini, böylece gerekli istikrarın sağlanmış olacağını ve maddenin amacının da bu olduğunu söyledi.

Ancak Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için referandumda da kabul edilmesi gerekiyor. Parlamentonun onayladığı Anayasa değişikliği teklifi Cumhurbaşkanı Sisi tarafından halkoyuna sunulacak.

Orduya "Anayasa'yı ve demokrasiyi" koruma yetkisi

Öte yandan, parlamentoda anayasanın 200. maddesinde yapılan değişikliklerle orduya "Anayasa'yı ve demokrasiyi koruma" yetkisi verildi.

Söz konusu madde şu şekilde değiştirildi:

"Silahlı kuvvetler halkın mülküdür. Görevi, ülkeyi korumak, ülkenin güvenliğini ve topraklarının emniyetini sağlamak, anayasayı ve demokrasiyi korumak, devletin temel bileşenlerini ve sivilliğini, halkın kazanımlarını, fertlerin haklarını ve özgürlüklerini muhafaza etmektir. Bu güçlerin tek kurucusu devlettir. Hiçbir şahıs, taraf, kurum ya da grup askeri veya benzeri hiçbir oluşum kuramaz."

Abdulfettah es-Sisi, Mısır'da demokratik seçimlerle işbaşına gelen ilk sivil Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevden alınmasının ardından 2014'te düzenlenen seçimlerle cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Muhabir: Hussein Mahmoud Ragab Elkabany, Ali Semerci

Bugün 09:56 TSİ AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı mask
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı
Turgut Özal, Vefatının Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı mask
Turgut Özal, Vefatının Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı
Muazzez Ersoy, Rubato ve Mehmet Erdem Polisler İçin Sahnedeydi mask
Muazzez Ersoy, Rubato ve Mehmet Erdem Polisler İçin Sahnedeydi
Başkan Ayhan Yılmaz Semt Pazarını Denetledi mask
Başkan Ayhan Yılmaz Semt Pazarını Denetledi
RTÜK'ten İslam'ı aşağılayan ifadelere ceza mask
RTÜK'ten İslam'ı aşağılayan ifadelere ceza
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz" mask
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz"
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık mask
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı mask
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev mask
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler mask
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler

GALERİ

Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü mask
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi mask
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL