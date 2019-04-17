Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:24 TSİ- Ekonomi G: Bugün 10:26 TSİ

Havaş, İstanbul Havalimanı’nda İki Kat Büyüdü

Havaş, İstanbul Havalimanı’nda kapasitesini iki kat artırdığı istasyon ve geçici depolama yeri binaları, ofis alanları, ekipman bakım atölyesi ve park sahalarında faaliyetlerine başladı Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak: "İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte kapasite artışına paralel olarak, yeni tesislerimiz için bugüne kadar 21 milyon avronun üzerinde yatırım gerçekleştirdik"

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Havaş, kapasitesini iki katına çıkardığı İstanbul Havalimanı’nda faaliyete başladı.

Havaş'tan yapılan açıklamaya göre, havacılık sektöründe 1933’ten bu yana faaliyet gösteren yer hizmetleri şirketi Havaş, İstanbul Havalimanı’nda kapasitesini iki kat artırdığı istasyon ve geçici depolama yeri binaları, ofis alanları, ekipman bakım atölyesi ve park sahalarında faaliyetlerine başladı.

Atatürk Havalimanı’ndaki tesislerinden İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirdiği 30 saatlik taşınma operasyonuyla, 186 TIR'da 604 yer hizmetleri ekipmanını yeni tesislerine sorunsuz olarak ulaştıran Havaş’ın, İstanbul Havalimanı’ndaki tesisleri 20 bin metrekaresi kapalı olmak üzere yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda yer alıyor.

İstanbul Havalimanı’nda 45 havayoluna hizmet veriyoruz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, geçen günlerde gerçekleşen büyük taşınma kapsamında, Atatürk Havalimanı’ndaki tesislerden İstanbul Havalimanı’ndaki yeni hizmet binalarına taşındıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Türk Sivil Havacılığının temelleri Atatürk Havalimanı ile atıldı, İstanbul Havalimanı’nın ise ülkemize ve sektöre yeni ufuklar açarak önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte kapasite artışına paralel olarak, yeni tesislerimiz için bugüne kadar 21 milyon avronun üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Yeni geçici depolama yeri binamız, Atatürk Havalimanı’ndaki depolarımızdan iki kat daha büyük inşa edildi.

İstasyon binamız, ekipman bakım atölyemiz ve park sahalarımız da Atatürk Havalimanı’ndaki faaliyet bölgelerimizden daha yüksek kapasitede tasarlandı. Halihazırda İstanbul Havalimanı’nda bin 200 çalışanımızla 45 havayoluna hizmet veriyoruz. İstanbul Havalimanı’ndaki yeni merkezimizde işbirliklerimizi geliştirerek tercih edilen iş ortağı olmaya devam edeceğiz."

Atatürk Havalimanı’ndaki tesislerinde bugüne kadar 28 bin metrekareye yakın alanda hizmet sunan Havaş, İstanbul Havalimanı’nda 40 bin metrekarede faaliyet gösteriyor. Ayrıca, Atatürk Havalimanı’ndaki 7 bin 400 metrekarelik geçici depolama yeri kapasitesini iki kat artırdığı 14 bin 500 metrekarelik yeni tesisinde müşterilerine servis sağlıyor.

Havaş, Türkiye’de 28 havalimanında, Letonya’da Riga ve Suudi Arabistan’da Medine Havalimanı’nda 200’den fazla havayolu şirketine hizmet sunuyor. Başlıca faaliyetleri arasında, yolcu ve bagaj işlemleri, ramp, uçak temizliği, yük kontrolü ve haberleşme, kargo ve posta, uçuş operasyonları, ulaşım, temsil ve gözetim hizmetleri bulunan Havaş, iştirakleri ile birlikte yılda yaklaşık 465 bin uçuşa hizmet sağlıyor, ve 860 bin ton kargo ile 100 milyondan fazla bagaj taşıyarak yılda 130 milyonun üzerinde yolcuya hizmet sunuyor.

Airport Service Association (ASA) ile IATA Ground Handling Council (IGHC) üyesi olan ve ISAGO sertifikası bulunan Havaş ayrıca, Suudi Arabistan’ın yer hizmetleri lisanslı ilk Türk şirketi unvanını da taşıyor.

Bugün 10:24 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
Boyner'den 23 Nisan Özel Ayrıcalıklar ve Sürprizler mask
Boyner'den 23 Nisan Özel Ayrıcalıklar ve Sürprizler
Serbest Piyasada 24 Ayar Külçe Altının Gram Satış Fiyatı 236,20 Lira Oldu mask
Serbest Piyasada 24 Ayar Külçe Altının Gram Satış Fiyatı 236,20 Lira Oldu
Assan Panel İş Ortaklarıyla Bir Araya Geldi mask
Assan Panel İş Ortaklarıyla Bir Araya Geldi
"Yerli ve Milli Üretime Desteğe Devam" mask
"Yerli ve Milli Üretime Desteğe Devam"
'İstişarelerin müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacağını umuyorum' mask
'İstişarelerin müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacağını umuyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belarus ile ticarette 1,5 milyar dolarlık hedef var mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belarus ile ticarette 1,5 milyar dolarlık hedef var
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz" mask
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz"
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık mask
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı mask
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev mask
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler mask
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler

GALERİ

Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü mask
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi mask
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL