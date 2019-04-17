Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:27 TSİ- Yaşam G: Bugün 10:28 TSİ

Falcon Heavy roketinin okyanusa konan parçası kayboldu

Falcon Heavy'nin merkezi ateşleyici roketi, üstüne konduğu okyanus platformundan kıyıya taşınırken denize düşüp kayboldu.

Falcon Heavy roketinin okyanusa konan parçası kayboldu mask
Büyütmek için resme tıklayın

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in geçen hafta ArabSat 6A iletişim uydusunu uzaya fırlatan Falcon Heavy roketinin merkezi ateşleyici kısmının, üstüne konduğu okyanus platformundan denize düşerek kaybolduğu bildirildi.

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, şirket, Falcon Heavy'nin ana ateşleyici roketinin, üstüne konduğu insansız okyanus platformuyla kıyıya taşınırken, dalgalı denizde kaybolduğunu açıkladı.

Açıklamada, "SpaceX'in kurtarma ekibi, hafta sonu boyunca kötü hava şartları nedeniyle merkezi ateşleyici roketi Canaveral Limanı'na dönüş yolunda kaybetmiştir. Boyları 2,5-3 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle roketin platform üzerinde kaydığı ve sonunda dengesini kaybederek denize düştüğü anlaşılmaktadır. Roketi sağlam şekilde geri getirmeyi umuyoruz ancak ekibimizin can güvenliği daima önceliğimizdir. Durumun gelecek görevleri etkilemesi beklenmemektedir." ifadeleri yer aldı.

SpaceX, 12 Nisan'da Falcon Heavy'nin ilk ticari fırlatışını yapmış, ArabSat 6A iletişim uydusunu uzaya yollamıştı. Fırlatışın ardından roketi oluşturan iki yardımcı ateşleyici parça roketin fırlatıldığı Cape Canaveral Hava Üssü'ne, merkezi ateşleyici parça ise Atlantik Okyanusu üzerindeki "Of Course I Still Love You" (Elbette Seni Hala Seviyorum) adı verilen insansız platforma iniş yapmıştı.

SpaceX'in Falcon 9 roketinin geliştirilmiş bir versiyonu olan merkezi ateşleyici, geçen yıl yapılan test fırlatışında platformu ıskalayarak okyanusa çakılmıştı.

Falcon Heavy'nin söz konusu test fırlatışında Tesla'nın ürettiği Roadster model elektrikli otomobili yörüngeye taşıması en az roketin fırlatılması kadar gündem yaratmıştı.

Muhabir: Emre Aytekin

Bugün 10:27 TSİ AA Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
Erzurum, Kars ve Ardahan'da Sabah Saatlerinde Etkili Olan Kar Yağışı, Yaşamı Olumsuz Etkiledi mask
Erzurum, Kars ve Ardahan'da Sabah Saatlerinde Etkili Olan Kar Yağışı, Yaşamı Olumsuz Etkiledi
'Notre Dame'ın yeniden inşasının 5 yılda tamamlanmasını istiyorum' mask
'Notre Dame'ın yeniden inşasının 5 yılda tamamlanmasını istiyorum'
Tokatlı besici Mehmet Koçak, Sürüsüne Her Gün Konser Veriyor mask
Tokatlı besici Mehmet Koçak, Sürüsüne Her Gün Konser Veriyor
İDO’dan 23 Nisan’a 59 Ek Sefer mask
İDO’dan 23 Nisan’a 59 Ek Sefer
İstanbul Barajlarındaki Son Durum Havadan Görüntülendi mask
İstanbul Barajlarındaki Son Durum Havadan Görüntülendi
Babasından kalma tarifle tiride tat veriyor mask
Babasından kalma tarifle tiride tat veriyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz" mask
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz"
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık mask
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı mask
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev mask
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler mask
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler

GALERİ

Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü mask
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi mask
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL