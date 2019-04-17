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Petlas, Yarış Lastiklerinde Küresel Pazarı Hedefliyor

Pist yarışları için ürettiği lastikleriyle motor sporlarında ilgi ve beğeni toplayan ve kendi bünyesinde Petlas Motorsport ismiyle bir motor sporları departmanını hayata geçiren Petlas, yarış lastiği ürünü portföyünü geliştiriyor

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Petlas'ın Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliği, Türkiye'nin yerli ve milli yarış lastiği markasına kavuşmasını sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petlas'ın rekabetçi ruhunu yansıttığı otomobil sporları, bir yandan marka algısına katkı yaparken, bir yandan da Ar-Ge çalışmaları için değerli bir veri birikimi sağlıyor.

Pist yarışları için ürettiği üstün nitelikli lastikleriyle motor sporları camiasında ilgi ve beğeni toplayan ve kendi bünyesinde Petlas Motorsport ismiyle bir motor sporları departmanını da hayata geçiren Petlas, yarış lastiği ürünü portföyünü geliştiriyor.

Yurt içi ve küresel pazarlara yönelik toprak ve asfalt zeminlere uygun ralli lastiklerinin geliştirme programını sürdüren Petlas, Türkiye Ralli Şampiyonası 1.ayak yarışı Ege Rallisi öncesinde İzmir Seferihisar'da ralli lastik testlerine devam etti.

Petlas tarafından geliştirilen, yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli üretim gücü ürünü asfalt ralli lastikleri, gerek testlerde, gerekse Ege Rallisi katılımcısı farklı araçlarda kullanıldı. Petlas yarış lastikleri geliştirme mühendislerinin katıldığı testlerde, asfalt rallilerine yönelik 205/45 R17 ve 235/40 R18 ebatlarında ralli lastikleri denendi ve önemli yarış verileri elde edildi.

Kendi geliştirdiği teknolojileriyle binek araçlardan kamyon ve otobüslere, traktörlerden askeri birlik ve güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara, iş makinelerinden savaş jetlerine, ülkemizi geleceğe taşıyan lastikleri üreten Petlas, bu lastikleri bir Türk markası olarak dünya pazarlarına da sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas'ın, yüksek performans lastikleri ve pist yarışı lastiklerinin yanı sıra, ralli lastiği geliştirme programına büyük önem verdiğini belirtti.

Özürün, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve tüm dünyada büyük bir heyecanla izlenen otomobil sporları, küresel markalar için önemli bir vitrin olduğu kadar, otomotiv endüstrisi gelişiminin de itici güçleri arasındadır. Otomobil sporları, gerçekten çok önemli bir Ar-Ge platformudur. Burada yarışları kazanmak için gerekli o birkaç saniyeyi elde etmek için yapılan her çalışma, her yenilik, tüketicilere daha güvenli, daha keyifli, daha tasarruflu bir sürüş deneyimi olarak geri döner."

Bugün 10:29 TSİ AA İstanbul- Etkinlik

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