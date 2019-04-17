Yurtta Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul ve Çanakkale çevreleri ile Ankara’nın güney Isparta ve Antalya’nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Hatay, Rize, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevreleri ile Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz kıyıları ile güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerine kadar Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ve öğle saatlerinden itibaren de Doğu Karadeniz kıyılarında güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar güney kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı çok bulutlu 17

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; akşam saatlerine kadar doğu kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve gece saatlerinden sonra yer yer karla karışık yağmurlu 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

(İHA)